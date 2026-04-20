“Це потішить роздуте его влади”: в Раді вказали на головні ризики України

В західних ЗМІ з’явилась інформація, що європейські країни пропонують Україні “тіньове членство” в ЄС.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що сенсації немає, та це й не європейська ідея, а скорше відповідь на наполегливе бажання Києва негайно отримати “точну дату вступу в ЄС”.

“Бачу в таких ідеях значні ризики для реальної інтеграції до ЄС, бо ніколи симулякр не замінить реальність. Членство в ЄС — це в першу чергу відповідність європейським правилам, доступ до європейських фінансів, вільний рух робочої сили і капіталів”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, ідея напівчленства схожа на “саміти миру” — заради красивих фото, а не реального результату.

“Чеше роздуте его влади, але не робить Україну рівною серед вільних, бо не дає права голосу і впливу на прийняття рішень всередині Євросоюзу. Україні треба зосередитися на повноцінному членстві в ЄС, для цього владі важливо зосередитися на мирному процесі і виконанні критеріїв відповідності. Бо з цим наразі проблема”, — зауважила нардепка.

Політик пояснила, що Україна має дійсно дуже вузьке вікно можливостей для повноцінного вступу в ЄС. Тому, за її словами, уряд, парламент і Банкова мають зосередитися на виконанні критеріїв, плану Качка-Кос, що передбачає реальну боротьбу з корупцією, незалежні антикорупційні органи, верховенство права, свободу слова і демократію навіть в умовах воєнного стану.

