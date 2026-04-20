“Це потішить роздуте его влади”: в Раді вказали на головні ризики України

Кречмаровская Наталия
В західних ЗМІ з’явилась інформація, що європейські країни пропонують Україні “тіньове членство” в ЄС.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що сенсації немає, та це й не європейська ідея, а скорше відповідь на наполегливе бажання Києва негайно отримати “точну дату вступу в ЄС”.
За її словами, ідея напівчленства схожа на “саміти миру” — заради красивих фото, а не реального результату.
Політик пояснила, що Україна має дійсно дуже вузьке вікно можливостей для повноцінного вступу в ЄС. Тому, за її словами, уряд, парламент і Банкова мають зосередитися на виконанні критеріїв, плану Качка-Кос, що передбачає реальну боротьбу з корупцією, незалежні антикорупційні органи, верховенство права, свободу слова і демократію навіть в умовах воєнного стану.
