"Это порадует раздутое эго власти": в Раде указали на главные риски Украины

Кречмаровская Наталия
В западных СМИ появилась информация, что европейские страны предлагают Украине теневое членство в ЕС.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что сенсации нет, но это и не европейская идея, а скорее ответ на настойчивое желание Киева немедленно получить "точную дату вступления в ЕС".
По ее словам, идея получленства похожа на "саммиты мира" — ради красивых фото, а не реального результата.
Политик объяснила, что у Украины действительно очень узкое окно возможностей для полноценного вступления в ЕС. Поэтому, по ее словам, правительство, парламент и Банковая должны сосредоточиться на выполнении критериев, плана Качка-Кос, предусматривающего реальную борьбу с коррупцией, независимые антикоррупционные органы, верховенство права, свободу слова и демократию даже в условиях военного положения.
