"Это порадует раздутое эго власти": в Раде указали на главные риски Украины

В западных СМИ появилась информация, что европейские страны предлагают Украине теневое членство в ЕС.

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что сенсации нет, но это и не европейская идея, а скорее ответ на настойчивое желание Киева немедленно получить "точную дату вступления в ЕС".

"Вижу в таких идеях значительные риски для реальной интеграции в ЕС, потому что никогда симулякр не заменит реальность. Членство в ЕС — это, в первую очередь, соответствие европейским правилам, доступ к европейским финансам, свободное движение рабочей силы и капиталов", — пояснила народная депутат.

По ее словам, идея получленства похожа на "саммиты мира" — ради красивых фото, а не реального результата.

"Чеше раздут его власти, но не делает Украину равной среди свободных, потому что не дает права голоса и влияния на принятие решений внутри Евросоюза. Украине нужно сосредоточиться на полноценном членстве в ЕС, для этого власти важно сосредоточиться на мирном процессе и выполнении критериев соответствия. Потому что с этим пока проблема", — отметила нардепка.

Политик объяснила, что у Украины действительно очень узкое окно возможностей для полноценного вступления в ЕС. Поэтому, по ее словам, правительство, парламент и Банковая должны сосредоточиться на выполнении критериев, плана Качка-Кос, предусматривающего реальную борьбу с коррупцией, независимые антикоррупционные органы, верховенство права, свободу слова и демократию даже в условиях военного положения.

