Це може стати порятунком для України: яке рішення Київ вимагає від Європи

Україна розраховує домогтися конкретного рішення щодо використання заморожених російських активів для відновлення країни. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цей ресурс може стати одним із ключових джерел підтримки України та зміцнити її фінансову стійкість.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, масштаби руйнувань, завданих Росією, вже неможливо компенсувати виключно силами українського бюджету. За оцінками Світового банку, збитки українській інфраструктурі перевищують 600 млрд доларів.

Андрій Сибіга наголосив, що йдеться не лише про відновлення самої України. За його словами, українці фактично захищають свободу усієї Європи, розплачуючись за це життям військовослужбовців. Тому підтримка Києва з боку партнерів залишається критично важливою як для оборони, так і для макрофінансової стабільності держави.

Окремо дипломат наголосив на ролі Бельгії, назвавши її одним із лідерів підтримки України.

При цьому Київ має намір активізувати дискусію щодо долі заморожених російських коштів. Сибіга назвав їх одним із фундаментальних напрямів, здатних суттєво посилити Україну за рахунок прямого використання ресурсів Росії.

Українська сторона планує обговорювати це питання не лише з європейськими державами, а й іншими міжнародними партнерами. При цьому Київ розраховує, що рішення буде не одностороннім, а колективним.

"Це має бути колективне рішення та колективна відповідальність", — наголосив Сибіга.

Питання російських активів залишається одним із найбільш чутливих для Заходу через юридичні та політичні ризики. Проте для України йдеться вже не лише про компенсацію руйнувань, а й про пошук довгострокового фінансового ресурсу, який дозволить витримати війну та подальше відновлення.

Наразі Київ має намір добиватися від партнерів переходу від обговорень до конкретних механізмів використання російських коштів.

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