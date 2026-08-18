Это может стать спасением для Украины: какое решение Киев требует от Европы

Украина рассчитывает добиться конкретного решения по использованию замороженных российских активов для восстановления страны. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этот ресурс может стать одним из ключевых источников поддержки Украины и укрепить ее финансовую устойчивость.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, масштабы разрушений, нанесенных Россией, уже невозможно компенсировать исключительно силами украинского бюджета. Согласно оценкам Всемирного банка, ущерб украинской инфраструктуре превышает 600 млрд долларов.

Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении самой Украины. По его словам, украинцы фактически защищают свободу всей Европы, расплачиваясь за это жизнями военнослужащих. Поэтому поддержка Киева со стороны партнеров остается критически важной как для обороны, так и для макрофинансовой стабильности государства.

Отдельно дипломат отметил роль Бельгии, назвав ее одним из лидеров поддержки Украины.

При этом Киев намерен активизировать дискуссию о судьбе замороженных российских средств. Сибига назвал их одним из фундаментальных направлений, способных существенно усилить Украину за счет прямого использования ресурсов России.

Украинская сторона планирует обсуждать этот вопрос не только с европейскими государствами, но и с другими международными партнерами. При этом Киев рассчитывает, что решение будет не односторонним, а коллективным.

"Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность", — подчеркнул Сибига.

Вопрос российских активов остается одним из наиболее чувствительных для Запада из-за юридических и политических рисков. Однако для Украины речь идет уже не только о компенсации разрушений, но и о поиске долгосрочного финансового ресурса, который позволит выдержать войну и последующее восстановление.

Теперь Киев намерен добиваться от партнеров перехода от обсуждений к конкретным механизмам использования российских средств.

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