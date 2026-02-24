Будапешт відкинув мирову з Києвом: Сибіга розкрив деталі пропозиції Орбану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже запропонувала Угорщини погодити реалістичні рішення з метою урегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Про це глава МЗС повідомив у коментарі виданню Politico.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Як зауважив міністр, Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька дієвих та реалістичних варіантів для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".

"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між Прем'єр-міністром Орбаном та Президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", — відзначив Андрій Сибіга.

Варто зазначити, офіційний Будапешт продовжує на рівні Європейського Союзу блокувати рішення, спрямовані на підтримку України. Зокрема, угорська влада поставила під загрозу виділення кредиту Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро. Натомість, Будапешт вимагає відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вимагатиме відновлення постачання російської нафти через територію України. У разі відмови він пригрозив зупинити аварійні поставки електроенергії до України. Позицію Братислави підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який допустив можливість аналогічних кроків з боку Будапешта. За його словами, припинення експорту електроенергії може мати "жорсткі наслідки" для України.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ультиматум від Угорщини та Словаччини і заявило, що відкидає звинувачення лідерів країн в енергетичному шантажі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Європейському Союзі загострюється дипломатичний конфлікт через позицію Будапешта щодо нових санкцій проти Росії. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард назвала дії Угорщини "ганьбою для Європи" після того, як Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.



