Будапешт отверг мировую с Киевом: Сибига раскрыл детали предложения Орбану
commentss НОВОСТИ Все новости

Будапешт отверг мировую с Киевом: Сибига раскрыл детали предложения Орбану

Андрей Сибига заявил, что Украина предложила Орбану "очистить" отношения, но Будапешт избрал шантаж

24 февраля 2026, 12:38
Автор:
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Будапешт отверг мировую с Киевом: Сибига раскрыл детали предложения Орбану

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Как отметил министр, Украина готова действовать конструктивно и предложила несколько действенных и реалистичных вариантов для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба".

"Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между Премьер-министром Орбаном и Президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав публичные ультиматумы и шантаж", — отметил Андрей Сибига.

Стоит отметить, что официальный Будапешт продолжает на уровне Европейского Союза блокировать решения, направленные на поддержку Украины. В частности, венгерские власти поставили под угрозу выделение кредита Евросоюзу для Украины в объеме 90 млрд евро. Будапешт требует возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потребует возобновления поставок российской нефти через территорию Украины. В случае отказа он пригрозил остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Позицию Братиславы поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, допустивший возможность подобных шагов со стороны Будапешта. По его словам, прекращение экспорта электроэнергии может иметь "жесткие последствия" для Украины.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ультиматум от Венгрии и Словакии и заявило, что отвергает обвинения лидеров стран в энергетическом шантаже.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Союзе обостряется дипломатический конфликт из-за позиции Будапешта относительно новых санкций против России. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала действия Венгрии "позором для Европы" после того, как Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ.




Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/8334
