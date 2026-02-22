Україна різко відповіла на ультиматум Угорщини та Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вимагатиме відновлення постачання російської нафти через територію України. У разі відмови він пригрозив зупинити аварійні поставки електроенергії до України. Позицію Братислави підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який допустив можливість аналогічних кроків з боку Будапешта. За його словами, припинення експорту електроенергії може мати "жорсткі наслідки" для України.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ультиматум від Угорщини та Словаччини і заявило, що відкидає звинувачення лідерів країн в енергетичному шантажі.

"Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі", — зазначили в МЗС.

Україна підкреслює, що продовжує ремонт пошкоджених ділянок нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина та Словаччина отримують російську нафту, та залишається надійним транзитером енергоресурсів до ЄС.

Окремо Київ повідомив про можливість задіяння механізму раннього попередження, передбаченого Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

"В умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", — додали в МЗС.

Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина виставили Україні ультиматум через зупинку транзиту російської нафти, яка сталася після атаки РФ по трубопроводу "Дружба" у кінці січня цього року.

