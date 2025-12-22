Бізнес не витримує: третина підприємців у Росії може зникнути з ринку вже за пів року

У Росії стрімко зростають ризики масового закриття малого та середнього бізнесу. За результатами свіжого опитування, кожен третій підприємець у РФ допускає припинення діяльності протягом найближчих шести місяців. Про це свідчать дані дослідження, проведеного асоціацією МСП "Опора России" спільно з Промсвязьбанком, аналітичним центром НАФИ та компанією Magram Market Research, пише видання "ТАСС".

Масове згортання бізнесу в РФ: кожен третій підприємець готується зачинити справу

Згідно з опитуванням, 67% підприємців наразі не планують закривати бізнес, однак решта визнає такий сценарій цілком реальним. 20% респондентів заявили, що змушені будуть припинити роботу у разі погіршення економічної ситуації, ще 13% — навіть якщо нинішні умови просто не зміняться.

Фактично це означає, що стабілізація економіки РФ більше не сприймається бізнесом як гарантія виживання. Підприємці відкрито сигналізують: поточний рівень податкового тиску, падіння купівельної спроможності, дефіцит кадрів і зростання витрат уже зараз ставлять під загрозу тисячі компаній.

Ці цифри є показовими. Вони демонструють реальний стан російської економіки в умовах санкцій, ізоляції та мілітаризації бюджету, коли ресурси спрямовуються на війну, а не на підтримку підприємництва. Малий бізнес, який традиційно є основою економічної стійкості, у РФ опиняється під найбільшим ударом.

Аналітики зазначають, що хвиля закриттів може розпочатися вже у першій половині року, якщо фінансові та регуляторні умови не зміняться. Водночас жодних масштабних програм реальної підтримки малого бізнесу в Росії наразі не анонсовано.

Ситуація говорить про те, що економіка Росії тріщить по швах. Так, як уже повідомляв портал "Коментарі", Росія стрімко втрачає фінансову маневреність і змушена розпродавати стратегічні ресурси. Китай у листопаді 2025 року встановив історичний рекорд з імпорту російського золота, фактично ставши головним "рятівником" бюджету країни-агресора, за офіційними даними, заплативши за дорогоцінний метал майже два мільярди доларів. Головна ціль Путіна не забезпечити гідний рівень життя своїх громадян, а продовження війни з Україною. Російська влада вперше публічно оприлюднила обсяг бюджетних витрат, які безпосередньо спрямовуються на війну проти України. Дані свідчать про безпрецедентний рівень мілітаризації економіки РФ та підтверджують, що Кремль готується до тривалої війни. В наступному році на війну закладено у бюджет 11,1 трильйона рублів. На тлі цих витрат особливо разюче виглядає зубожіння населення. Нещодавно стало відомо, що, аби хоч якось поповнювати бюджет воюючої країни, в Росії вирішили зобов'язати людей працювати понаднормово. Кожен отримає додаткових 240 годин на рік. При цьому зарплата або залишається на попередньому рівні, або навіть урізається. Не краще виглядає й ситуація на тимчасово окупованих територіях. Попри "розкішну" рекламу "руского міра" там місцеве населення також потерпає від бездіяльності псевдовлади. Як стало відомо, на ТОТ Луганщини розгортається чергова соціальна катастрофа — шахтарі вже четвертий місяць поспіль не бачать своїх зарплат.