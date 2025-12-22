В России стремительно возрастают опасности массового закрытия малого и среднего бизнеса. По результатам свежего опроса, каждый третий предприниматель в РФ допускает прекращение деятельности в течение ближайших шести месяцев . Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ассоциацией МСП "Опора России" совместно с Промсвязьбанком, аналитическим центром НАФИ и компанией Magram Market Research, пишет издание "ТАСС".

Массовое сворачивание бизнеса в РФ: каждый третий предприниматель готовится закрыть дело

Согласно опросу, 67% предпринимателей пока не планируют закрывать бизнес , однако остальные признают такой сценарий вполне реальным. 20% респондентов заявили, что вынуждены будут прекратить работу в случае ухудшения экономической ситуации , еще 13% даже если нынешние условия просто не изменятся .

Практически это значит, что стабилизация экономики РФ больше не воспринимается бизнесом как гарантия выживания . Предприниматели открыто сигнализируют: текущий уровень налогового давления, падение покупательной способности, дефицит кадров и рост расходов уже сейчас ставят под угрозу тысячи компаний.

Эти цифры показательны. Они демонстрируют реальное состояние российской экономики в условиях санкций, изоляции и милитаризации бюджета , когда ресурсы устремляются на войну, а не на поддержку предпринимательства. Малый бизнес, традиционно являющийся основой экономической устойчивости, в РФ оказывается под наибольшим ударом.

Аналитики отмечают, что волна закрытий может начаться уже в первой половине года , если финансовые и регуляторные условия не изменятся. В то же время, никаких масштабных программ реальной поддержки малого бизнеса в России пока не анонсировано.

Ситуация говорит о том, что экономика России трещит по швам. Так, как уже сообщал портал " Комментарии ", Россия стремительно теряет финансовую маневренность и вынуждена распродавать стратегические ресурсы. Китай в ноябре 2025 года установил исторический рекорд по импорту российского золота , фактически став главным "спасителем" бюджета страны-агрессора, по официальным данным, заплатив за драгоценный металл почти два миллиарда долларов. Главная цель Путина не обеспечить достойный уровень жизни своих граждан, а продолжение войны с Украиной. Российские власти впервые публично обнародовали объем бюджетных расходов, непосредственно направляемых на войну против Украины. Данные свидетельствуют о беспрецедентном уровне милитаризации экономики РФ и подтверждают, что Кремль готовится к продолжительной войне. В следующем году на войну заложено в бюджет 11,1 триллиона рублей. На фоне этих расходов особенно поразительно выглядит обнищание населения. Недавно стало известно, что чтобы хоть как-то пополнять бюджет воюющей страны, в России решили обязать людей работать сверхурочно . Каждый получит дополнительные 240 часов в год. При этом зарплата либо остается на прежнем уровне, либо даже урезается. Не лучше смотрится и ситуация на временно оккупированных территориях. Несмотря на "роскошную" рекламу "русского мира", там местное население также страдает от бездействия псевдовласти. Как стало известно, на ТОТ Луганщины разворачивается очередная социальная катастрофа — шахтеры уже четвертый месяц подряд не видят своих зарплат .