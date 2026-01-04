«Або виїжджайте, або готуйте заповіт»: Держдеп США звернувся до американців у Росії

Державний департамент США оприлюднив одне з найжорсткіших за всю історію попереджень для своїх громадян, які перебувають або планують перебувати на території Російської Федерації. Американська влада офіційно закликала своїх громадян негайно залишити Росію, а тим, хто з будь-яких причин проігнорує рекомендацію, — заздалегідь подбати про заповіт, страхові виплати та навіть власний похорон.

США закликають громадян негайно залишити Росію через ризик арештів, катувань і відсутність консульської допомоги

У документі Держдепу наголошується, що в РФ існує високий ризик незаконних затримань американців без пояснення причин і без встановлених строків. Дипломати попереджають, що російські силові структури можуть утримувати іноземців у повній ізоляції, а доступ адвокатів і консульських працівників часто блокується або взагалі ігнорується.

Окрему увагу приділено цифровій безпеці. За даними США, усі електронні пристрої та канали зв’язку в росії перебувають під постійним контролем спецслужб. Будь-який допис, фото, коментар або повідомлення — навіть створені за межами РФ — можуть бути використані як формальний привід для затримання. Саме тому американцям радять перед перетином кордону повністю виходити з облікових записів у соцмережах і мінімізувати цифрові сліди.

Для громадян, які всупереч прямим застереженням все ж вирішать відвідати Росію, Держдеп підготував перелік надзвичайних рекомендацій. Серед них — складання юридично оформленого заповіту, визначення бенефіціарів страхових виплат, передача доступів до важливих акаунтів та документів довіреним особам. Також пропонується заздалегідь обговорити з родиною питання опіки над дітьми, догляду за домашніми тваринами, управління майном та іншими активами, включно з колекціями й творами мистецтва.

Особливо тривожним є визнання самого Вашингтона: Посольство США в Москві має вкрай обмежені ресурси і не здатне гарантувати допомогу у випадку затримання. Російська сторона, як зазначається, системно порушує міжнародні норми та не забезпечує консульський доступ до затриманих громадян США. У зв’язку з цим американцям радять мати власний план евакуації, який не залежить від урядової підтримки.

Фактично США відкрито визнають: перебування їхніх громадян у росії може завершитися повною правовою пасткою без шансів на захист, а ризики зросли до рівня, за якого держава не може гарантувати навіть базову безпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що після силового усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його доставки до Нью-Йорка, де він має постати перед судом за обвинуваченням у наркотероризмі, Росія опинилася перед ризиком втрати десятків мільярдів доларів, вкладених у венесуельську економіку.