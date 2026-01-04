«Или уезжайте, или готовьте завещание»: Госдеп США обратился к американцам в России

Государственный департамент США обнародовал одно из самых жестких предупреждений за всю историю для своих граждан, находящихся или планирующих находиться на территории Российской Федерации. Американские власти официально призвали своих граждан немедленно покинуть Россию , а тем, кто по каким-либо причинам проигнорирует рекомендацию, — заранее позаботиться о завещании, страховых выплатах и даже собственных похоронах .

США призывают граждан немедленно покинуть Россию из-за риска арестов, пыток и отсутствия консульской помощи

В документе Госдепа отмечается, что у РФ существует высокий риск незаконных задержаний американцев без объяснения причин и без установленных сроков. Дипломаты предупреждают, что российские силовые структуры могут удерживать иностранцев в полной изоляции, а доступ адвокатов и консульских работников часто блокируется или вообще игнорируется.

Особое внимание уделено цифровой безопасности. По данным США, все электронные устройства и каналы связи в России находятся под постоянным контролем спецслужб . Любое сообщение, фото, комментарий или сообщение – даже созданные за пределами РФ – могут быть использованы как формальный повод для задержания. Именно поэтому американцам советуют перед пересечением границы полностью выходить из аккаунтов в соцсетях и минимизировать цифровые следы.

Для граждан, которые вопреки прямой оговорке все же решат посетить Россию, Госдеп подготовил перечень чрезвычайных рекомендаций. Среди них – составление юридически оформленного завещания, определение бенефициаров страховых выплат, передача доступов к важным аккаунтам и документам доверенным лицам. Также предлагается заранее обсудить с семьей вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, управления имуществом и другими активами, включая коллекции и произведения искусства.

Особенно тревожно признание самого Вашингтона: Посольство США в Москве имеет крайне ограниченные ресурсы и не способно гарантировать помощь в случае задержания. Российская сторона, как говорится, системно нарушает международные нормы и не обеспечивает консульский доступ к задержанным гражданам США. В этой связи американцам советуют иметь собственный план эвакуации, который не зависит от правительственной поддержки.

Фактически США открыто признают: пребывание их граждан в России может завершиться полной правовой ловушкой без шансов на защиту, а риски выросли до уровня, при котором государство не может обеспечить даже базовую безопасность.

