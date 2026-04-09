Зеленський зробив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни
Зеленський зробив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни

Зеленський назвав дві головні причини, чому проведення виборів в Україні під час війни неможливе.

9 квітня 2026, 14:50
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому проведення виборів у країні під час повномасштабної війни наразі неможливе. За його словами, існують щонайменше дві ключові причини, а саме законодавчі обмеження та питання безпеки громадян.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у подкасті The Rest is Politics, який веде британський політик і комунікаційний стратег Алістер Кемпбелл, висловився щодо теми проведення виборів в Україні під час війни. Президент першою причиною неможливості голосування назвав чинне українське законодавство, адже під час дії воєнного стану проведення будь-яких виборів заборонене. Це стосується як президентських, так і парламентських та місцевих виборів.

"Проведення виборів зараз суперечить нашому закону", — наголосив Зеленський.

Другою причиною президент назвав безпекову ситуацію. За його словами, організація голосування потребує гарантій безпеки для мільйонів громадян, а також для військових, які повинні мати можливість реалізувати своє право голосу.

"Нам потрібно забезпечити безпеку для людей і для солдатів, які мають голосувати. Як це зробити, коли країна перебуває під атаками?", — додав Зеленський.

Наразі в Україні діє правовий режим воєнного стану, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії. Закон прямо забороняє проведення загальнонаціональних і місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав одне прізвище, хто буде наступним президентом України.

Також "Коментарі" писали, хто став би президентом, якби вибори в Україні відбулися цього року.



Джерело: https://www.rainews.it/maratona/2026/04/ne-mosca-ne-kiev-zelensky-propone-una-sede-neutrale-per-incontrare-putin-e3f67c04-de4a-443b-9d64-324c5630f5f7.html
