Зеленський зробив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому проведення виборів у країні під час повномасштабної війни наразі неможливе. За його словами, існують щонайменше дві ключові причини, а саме законодавчі обмеження та питання безпеки громадян.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у подкасті The Rest is Politics, який веде британський політик і комунікаційний стратег Алістер Кемпбелл, висловився щодо теми проведення виборів в Україні під час війни. Президент першою причиною неможливості голосування назвав чинне українське законодавство, адже під час дії воєнного стану проведення будь-яких виборів заборонене. Це стосується як президентських, так і парламентських та місцевих виборів.

"Проведення виборів зараз суперечить нашому закону", — наголосив Зеленський.

Другою причиною президент назвав безпекову ситуацію. За його словами, організація голосування потребує гарантій безпеки для мільйонів громадян, а також для військових, які повинні мати можливість реалізувати своє право голосу.

"Нам потрібно забезпечити безпеку для людей і для солдатів, які мають голосувати. Як це зробити, коли країна перебуває під атаками?", — додав Зеленський.

Наразі в Україні діє правовий режим воєнного стану, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії. Закон прямо забороняє проведення загальнонаціональних і місцевих виборів до завершення воєнного стану.

