Хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні

Slava Kot
Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчими вихідними, у другий тур вийшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії SOCIS, проведеного 12–18 березня 2026 року.
Хто став би президентом України
Згідно з дослідженням SOCIS, перше місце у гіпотетичних президентських виборах посів би діючий президент Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за Зеленського проголосували б 22,6% виборців.
Друге місце посів би колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 19,3%. Третім в рейтингу політиків йде керівник Офісу президента Кирило Буданов, якого підтримали б 10,5% опитаних. До п’ятірки також потрапили експрезидент Петро Порошенко — 5,7% та мер Харкова Ігор Терехов — 3,4%.
Рейтинг кандидатів на посаду президента
Таким чином, для остаточного визначення, хто став би президентом України потрібно було проводити другий тур, у який ймовірно вийшли б Зеленський та Залужний.
За результатами опитування подолати 5% бар’єр до Верховної Ради могли б п’ять політичних сил. Найвищий результат показала б гіпотетична партія Валерія Залужного — 14,5%. Друге місце посіла б теоретична партія Кирила Буданова — 10,6%.
Третє місце могла б посісти спільна політична сила, пов’язана з Віталієм Кімом, Ігорем Тереховим та Данилом Гетманцевим — 9,4%. Також подолати бар’єр могла б партія "Слуга народу" з результатом у 7,9% та "Європейська солідарність" — 6,2%.
Рейтинг партій на виборах в Україні
За таких результатів жодна політична сила не мала б більшості, тому для формування уряду партіям довелося б створювати коаліцію.
