Хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчими вихідними, у другий тур вийшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії SOCIS, проведеного 12–18 березня 2026 року.

Хто став би президентом України

Вибори президента

Згідно з дослідженням SOCIS, перше місце у гіпотетичних президентських виборах посів би діючий президент Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за Зеленського проголосували б 22,6% виборців.

Друге місце посів би колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 19,3%. Третім в рейтингу політиків йде керівник Офісу президента Кирило Буданов, якого підтримали б 10,5% опитаних. До п’ятірки також потрапили експрезидент Петро Порошенко — 5,7% та мер Харкова Ігор Терехов — 3,4%.

Рейтинг кандидатів на посаду президента

Таким чином, для остаточного визначення, хто став би президентом України потрібно було проводити другий тур, у який ймовірно вийшли б Зеленський та Залужний.

Парламентські вибори

За результатами опитування подолати 5% бар’єр до Верховної Ради могли б п’ять політичних сил. Найвищий результат показала б гіпотетична партія Валерія Залужного — 14,5%. Друге місце посіла б теоретична партія Кирила Буданова — 10,6%.

Третє місце могла б посісти спільна політична сила, пов’язана з Віталієм Кімом, Ігорем Тереховим та Данилом Гетманцевим — 9,4%. Також подолати бар’єр могла б партія "Слуга народу" з результатом у 7,9% та "Європейська солідарність" — 6,2%.





Рейтинг партій на виборах в Україні

За таких результатів жодна політична сила не мала б більшості, тому для формування уряду партіям довелося б створювати коаліцію.

