Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине во время войны
НОВОСТИ

Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине во время войны

Зеленский назвал две главные причины, почему проведение выборов в Украине во время войны невозможно.

9 апреля 2026, 14:50
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему проведение выборов в стране во время полномасштабной войны пока невозможно. По его словам, существуют, по меньшей мере, две ключевые причины, а именно законодательные ограничения и вопросы безопасности граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в подкасте The Rest is Politics, который ведет британский политик и коммуникационный стратег Алистер Кэмпбелл, высказался по поводу темы проведения выборов в Украине во время войны. Президент первой причиной невозможности голосования назвал действующее украинское законодательство, ведь во время действия военного положения проведение любых выборов запрещено. Это касается как президентских, так и парламентских и местных выборов.

"Проведение выборов сейчас противоречит нашему закону", — подчеркнул Зеленский.

Второй причиной президент назвал ситуацию относительно безопасности. По его словам, организация голосования нуждается в гарантиях безопасности для миллионов граждан, а также для военных, которые должны иметь возможность реализовать свое право голоса.

"Нам нужно обеспечить безопасность для людей и солдат, которые должны голосовать. Как это сделать, когда страна находится под атаками?", — добавил Зеленский.

В Украине действует правовой режим военного положения, введенный после начала полномасштабного вторжения России. Закон прямо запрещает проведение общенациональных и местных выборов до завершения военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба назвал одну фамилию, кто будет следующим президентом Украины.

Также "Комментарии" писали, кто бы стал президентом, если бы выборы в Украине состоялись в этом году.



Источник: https://www.rainews.it/maratona/2026/04/ne-mosca-ne-kiev-zelensky-propone-una-sede-neutrale-per-incontrare-putin-e3f67c04-de4a-443b-9d64-324c5630f5f7.html
