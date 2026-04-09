Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему проведение выборов в стране во время полномасштабной войны пока невозможно. По его словам, существуют, по меньшей мере, две ключевые причины, а именно законодательные ограничения и вопросы безопасности граждан.

Владимир Зеленский в подкасте The Rest is Politics, который ведет британский политик и коммуникационный стратег Алистер Кэмпбелл, высказался по поводу темы проведения выборов в Украине во время войны. Президент первой причиной невозможности голосования назвал действующее украинское законодательство, ведь во время действия военного положения проведение любых выборов запрещено. Это касается как президентских, так и парламентских и местных выборов.

"Проведение выборов сейчас противоречит нашему закону", — подчеркнул Зеленский.

Второй причиной президент назвал ситуацию относительно безопасности. По его словам, организация голосования нуждается в гарантиях безопасности для миллионов граждан, а также для военных, которые должны иметь возможность реализовать свое право голоса.

"Нам нужно обеспечить безопасность для людей и солдат, которые должны голосовать. Как это сделать, когда страна находится под атаками?", — добавил Зеленский.

В Украине действует правовой режим военного положения, введенный после начала полномасштабного вторжения России. Закон прямо запрещает проведение общенациональных и местных выборов до завершения военного положения.

