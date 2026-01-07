Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни у виборчому законодавстві можуть бути вже у лютому. Водночас глава держави зазначає, що багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату.

Зеленський зробив заяву про вибори

"Якщо Україні вдасться досягти домовленостей у січні, то лютий може стати місяцем щодо законодавства.

А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально. Треба мати результат в переговорах", – наголосив президент України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час засідання робочої групи щодо виборів Давид Арахамія повідомив, що військові, які будуть балотуватися у президенти, зможуть брати відпустку на три місяці для агітації, тому організація голосування для них більш зрозуміла, ніж для парламентських виборів.

"З президентом України трошки легше, наскільки мені зрозуміло, рухатись, тому що питання, наприклад, участі військових, воно буде обмежено, тому що зазвичай в президентських виборах беруть участь декілька десятків людей, і згідно з чинним законодавством, якщо військовий хоче бути кандидатом, він пише на свого командира заяву про відпустку, йому надається відпустка на три місяці, щоб він робив агітацію і все інше", – зауважив голова фракції "Слуга народу".