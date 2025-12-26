Під час засідання робочої групи щодо виборів Давид Арахамія повідомив, що військові, які будуть балотуватися у президенти, зможуть брати відпустку на три місяці для агітації, тому організація голосування для них більш зрозуміла, ніж для парламентських виборів.

Арахамія повідомив, яким чином можуть балотуватися у президенти військові

"З президентом України трошки легше, наскільки мені зрозуміло, рухатись, тому що питання, наприклад, участі військових, воно буде обмежено, тому що зазвичай в президентських виборах беруть участь декілька десятків людей, і згідно з чинним законодавством, якщо військовий хоче бути кандидатом, він пише на свого командира заяву про відпустку, йому надається відпуска на три місяці, щоб він робив агітацію і все інше.

Тому мені здається, що тут з президентом більш-менш зрозуміліше, ніж з парламентом. Мені здається, що якщо буде така ситуація, що ми зробимо вибори президента та проведемо референдум, потім ми врахуємо вже всі помилки, які треба зробити, зміни, і вже тоді будемо більш готові до закону про вибори в парламент", – зауважив голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні почали активно працювати над законодавством для проведення президентських виборів, тривають обговорення, як провести виборчий процес під час війни, щоб все було максимально прозоро і охопило усі категорії українців. Народний депутат України Максим Бужанський задався логічним питанням: чому ніхто не розглядає проблему висування військових кандидатами на пост президента.