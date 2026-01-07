Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в избирательном законодательстве могут произойти уже в феврале. В то же время глава государства отмечает, что многое зависит от переговоров по миру и их результату.

Зеленский сделал заявление о выборах

"Если Украине удастся достичь договоренностей в январе, то февраль может стать месяцем по законодательству.

А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также изменения в закон о референдуме. То есть рано еще об этом говорить подробно. Надо иметь результат в переговорах", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время заседания рабочей группы по выборам Давид Арахамия сообщил, что военные, которые будут баллотироваться в президенты, смогут брать отпуск на три месяца для агитации, поэтому организация голосования для них более ясна, чем для парламентских выборов.

"С президентом Украины немного легче, насколько мне понятно, двигаться, потому что вопрос, например, участия военных, он будет ограничен, потому что обычно в президентских выборах принимают участие несколько десятков человек, и согласно действующему законодательству, если военный хочет быть кандидатом, он пишет на своего командира заявление об отпуске, ему предоставляется отпуск на три месяца, чтобы он делал агитацию и все остальное", – заметил глава фракции "Слуга народа".