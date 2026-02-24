logo_ukra

Зеленський знову зробив заяву про другий президентський термін: що, все ж таки, вирішив

Володимир Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін

24 лютого 2026, 13:36
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення балотуватися на другий термін, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, якщо у ході переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком реалістичні.

"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського – ред.) терміну, не по моїй волі. Він просто розтягнувся (через війну – ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, — не факт, що піду", — додав український лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній очільник МЗС України Володимир Огризко переконаний, що ідея провести президентські вибори до літа в умовах повномасштабної війни не має практичних підстав. На його думку, подібні ініціативи, які лунають з-за океану, не враховують реальної безпекової ситуації в країні. У коментарі для OBOZ.UA дипломат запропонував конкретний крок у відповідь – офіційно запросити міжнародних партнерів, аби вони на власні очі оцінили обставини, в яких нині живе держава.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Верховній Раді України пропонують кардинально змінити правила участі у повоєнних виборах. Кандидатів можуть зобов’язати офіційно декларувати будь-яку співпрацю з РФ, починаючи з березня 2014 року. За приховування таких фактів передбачать можливість відмови в реєстрації. Про це під час засідання робочої групи повідомила народна депутатка Таміла Ташева. За її словами, мета ініціативи – не допустити до влади осіб, які допомагали державі-агресору.




