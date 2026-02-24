Зеленский снова сделал заявление о втором президентском сроке: что, все же, решил

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение баллотироваться на второй срок, если во время выборов война с Россией не закончится.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на данный момент. Это все", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, если в ходе переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, выборы вполне реалистичны.

"Пока что я нахожусь в пределах этого (первого президентского — ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны — ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если будет война и в дальнейшем — да, безусловно. Если будет мир, — не факт, что пойду", — добавил глава государства.

