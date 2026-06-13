У політичному просторі України тема потенційних президентських виборів залишається гіпотетичною, але активно обговорюваною. За даними низки соціологічних опитувань різних дослідницьких центрів, у фокусі громадської уваги стабільно перебувають чотири фігури: Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов та Андрій Білецький. Вони формують різні типи політичного запиту суспільства — від інституційної стабільності до запиту на силове лідерство та нову еліту. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, у кого найбільше шансів виграти вибори президента.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що на сьогодні найбільш імовірним лідером першого етапу виборів залишається Зеленський, однак його відрив від Залужного є мінімальним і залежить від контексту війни. У сценарії продовження бойових дій Залужний має високі шанси вийти в другий тур і потенційно перемогти завдяки військовому авторитету. Буданов може стати головним “третім кандидатом”, здатним змінити баланс у разі розпаду традиційних електоральних блоків. Білецький має обмежені, але стабільні шанси як представник радикального сегмента, проте його перемога виглядає малоймовірною.

Чат-бот Gemini прогнозує, що у разі проведення виборів головна боротьба розгорнеться між Зеленським та Залужним. Моделювання показує високу ймовірність другого туру. У ньому чинний президент може поступитися ексголовнокомандувачу через загальну втому від нинішньої влади. Буданов здатен стати вагомим джокером, чиї голоси у другому турі визначать переможця. Білецький навряд чи вийде у лідери, але суттєво вплине на загальний порядок денний. Підсумковий успіх кожного залежатиме від дати завершення бойових дій та конфігурації політичних союзів.

Чат-бот Deepseek на основі аналізу відкритих опитувань та моделювання, вважає, що за умови проведення виборів найближчим часом найбільше шансів виграти президентські перегони у Валерія Залужного. Хоча Зеленський має вищий адмінресурс та впізнаваність, Залужний є беззаперечним лідером довіри та сприймається як "захисник нації". Другим за ймовірністю є Буданов, який може стати компромісною фігурою. Втім, самі моделі ШІ демонструють обмеження, адже реальний результат залежатиме від контексту закінчення війни та того, хто з кандидатів зможе запропонувати найбільш переконливу повоєнну стратегію.

Чат-бот Grok зазначає, що найбільші шанси на перемогу має Валерій Залужний. Його поєднання військового авторитету, високої довіри та образу альтернативного лідера робить його фаворитом у другому турі. Зеленський може виграти перший тур завдяки інерції, але навряд чи подолає військових конкурентів у фіналі. Буданов має потенціал для зростання, якщо продовжить ефективну роботу, але поки що відстає. Білецький, ймовірно, залишиться впливовим гравцем, але не переможцем на національному рівні.

Загальний підсумок усіх наведених моделей ШІ зводиться до того, що базова інтрига виборів концентрується навколо дуелі — Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Перший має перевагу інерції влади та впізнаваності, але другий виглядає сильнішим у сценаріях другого туру завдяки високому рівню довіри та військовому авторитету. Кирило Буданов розглядається як потенційний "третій фактор", здатний перерозподілити голоси та вплинути на фінальний результат, тоді як Андрій Білецький залишається нішевим гравцем з обмеженим, але стабільним електоральним ядром. Однак на вибір українців може значно вплинути контекст завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто найімовірніше буде наступним президентом України за версією ШІ — цивільний чи військовий.



