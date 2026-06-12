Питання про те, хто стане наступним лідером держави, залишається головною політичною інтригою. Через дію воєнного стану вибори у Україні відтерміновані, проте суспільство вже зараз активно дискутує щодо портрета майбутнього переможця президентських перегонів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, хто найімовірніше буде наступним президентом України — цивільний чи військовий.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що на сьогодні найбільш імовірним виглядає обрання кандидата саме військового або колишнього військового. Українське суспільство переживає безпрецедентний безпековий виклик, тому довіра до людей у формі залишається дуже високою. Якщо вибори відбудуться протягом одного-двох років після завершення активної фази війни, перевага, найімовірніше, буде на боці представника військового середовища. Однак із часом, коли на перший план вийдуть економічні питання, шанси цивільних політиків можуть суттєво зрости.

Чат-бот Gemini припускає, що наступним президентом України з найвищою ймовірністю стане цивільна особа, яка матиме міцний бекграунд підтримки з боку армії, або ж колишній військовий, який повністю перейде у цивільне політичне поле. Суто військове керівництво державою у мирний час є малоймовірним через складні завдання відбудови. Суспільство шукатиме баланс між безпековим сектором і демократичним розвитком. Переможе той лідер, який зможе об'єднати фронтовий авторитет із чітким планом економічного відродження країни та євроінтеграції. Запит на сильного цивільного менеджера з військовим досвідом переважатиме.

Чат-бот Grok гадає, що найімовірнішим наступним президентом стане кандидат з військовим бекграундом або сильною підтримкою армії. Суспільство, яке пройшло через повномасштабне вторгнення, шукатиме лідера, здатного гарантувати безпеку. Цивільний політик переможе лише якщо запропонує потужну стратегію миру та відновлення, що переконає втомлене суспільство. Проте емоційний фактор довіри до "людей у формі" наразі домінує. Вибір залежатиме від того, наскільки стабільною буде ситуація на момент голосування.

У підсумку, штучний інтелект прогнозує, що наступним президентом України стане постать, яка зможе об'єднати фронтовий авторитет із чітким планом економічного відродження. Суто цивільний кандидат без підтримки армії чи військовий без економічної стратегії матимуть мінімальні шанси на перемогу. Суспільство шукатиме баланс між силою та розвитком.

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