В политическом пространстве Украины тема потенциальных президентских выборов остается гипотетической, но активно обсуждаемой. По данным ряда социологических опросов разных исследовательских центров, в фокусе общественного внимания стабильно находятся четыре фигуры: Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Андрей Белецкий. Они формируют разные типы политического запроса общества – от институциональной стабильности до запроса на силовое лидерство и новую элиту. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, у кого больше шансов выиграть выборы президента.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что на сегодняшний день наиболее вероятным лидером первого этапа выборов остается Зеленский, однако его отрыв от Залужного является минимальным и зависит от контекста войны. В сценарии продолжения боевых действий у Залужного высокие шансы выйти во второй тур и потенциально победить благодаря военному авторитету. Буданов может стать главным "третьим кандидатом", способным изменить баланс при распаде традиционных электоральных блоков. У Белецкого есть ограниченные, но стабильные шансы как представитель радикального сегмента, однако его победа выглядит маловероятной.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что в случае проведения выборов главная борьба развернется между Зеленским и Залужным. Моделирование показывает высокую вероятность второго тура. В нем действующий президент может уступить экс-главнокомандующему из-за всеобщей усталости от нынешней власти. Буданов способен стать весомым джокером, чьи голоса во втором туре определят победителя. Белецкий вряд ли выйдет в лидеры, но существенно повлияет на общую повестку дня. Итоговый успех каждого зависит от даты завершения боевых действий и конфигурации политических союзов.

Чат-бот Deepseek на основе анализа открытых опросов и моделирования считает, что при условии проведения выборов в ближайшее время больше всего шансов выиграть президентскую гонку у Валерия Залужного. Хотя у Зеленского высший админресурс и узнаваемость, Залужный является безоговорочным лидером доверия и воспринимается как "защитник нации". Вторым по вероятности Буданов, который может стать компромиссной фигурой. Впрочем, сами модели ИИ демонстрируют ограничения, ведь реальный результат будет зависеть от контекста окончания войны и того, кто из кандидатов сможет предложить наиболее убедительную послевоенную стратегию.

Чат-бот Grok отмечает, что самые большие шансы на победу у Валерия Залужного. Его сочетание военного авторитета, высокого доверия и альтернативного лидера делает его фаворитом во втором туре. Зеленский может выиграть первый тур благодаря инерции, но вряд ли преодолеет военных конкурентов в финале. У Буданова есть потенциал для роста, если продолжит эффективную работу, но пока отстает. Билецкий, вероятно, останется влиятельным игроком, но не победителем на национальном уровне.

Общий итог всех приведенных моделей ИИ сводится к тому, что базовая интрига выборов концентрируется вокруг дуэли – Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Первый имеет преимущество инерции власти и узнаваемости, но второй выглядит более сильным в сценариях второго тура благодаря высокому уровню доверия и военному авторитету. Кирилл Буданов рассматривается как потенциальный "третий фактор", способный перераспределить голоса и повлиять на финальный результат, в то время как Андрей Белецкий остается нишевым игроком с ограниченным, но стабильным электоральным ядром. Однако на выбор украинцев может оказать значительное влияние контекст завершения войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто вероятнее всего будет следующим президентом Украины по версии ИИ — гражданский или военный.



