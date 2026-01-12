Зеленський залишиться президентом: що насправді стоїть за розмовами про вибори

У 2026 році в Україні не відбудеться жодних виборів, а публічні дискусії на цю тему є лише спробою політичного окозамилювання. Таку думку висловив політтехнолог і колишній радник президента Володимир Горковенко.

За його словами, насправді нікому не потрібні ні сильний президент, ні суб’єктний парламент чи ефективний уряд. Розмови про готовність до виборів, на його переконання, використовуються як інструмент маніпуляції – мовляв, Україна хоче волевиявлення, але цьому заважають зовнішні обставини та позиція партнерів.

Горковенко також погодився з оцінкою колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який заявив, що не вірить у можливість внутрішніх змін влади та припускає її примусове усунення в майбутньому, але не під час війни. На думку обох, для перезавантаження держави потрібна хоча б мінімальна пауза у бойових діях.

Політтехнолог наголошує, що парадокс полягає в тому, що чинний президент, на його думку, влаштовує багатьох – як за кордоном, так і всередині країни. Він різко критикує дії влади, звинувачуючи її у втраті територій, недостатньому забезпеченні армії технологіями та відтоку економічно активного населення за кордон.

Окремо Володимир Горковенко зазначає, що тема виборів обговорюється ще з 2023 року, однак за цей час вона перетворилася на безкінечний політичний процес без реальних рішень. На його думку, нинішня ситуація вигідна багатьом гравцям, тоді як країна продовжує жити в режимі затяжної невизначеності.

