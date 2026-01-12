logo

Зеленский останется президентом: что на самом деле стоит за разговорами о выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский останется президентом: что на самом деле стоит за разговорами о выборах

Эксрадник президента считает разговоры о выборах маневром и утверждает, что сильная власть не выгодна ни союзникам, ни врагам

12 января 2026, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 2026 году в Украине не состоится никаких выборов, а публичные дискуссии на эту тему являются лишь попыткой политического очковтирательства. Такое мнение высказал политтехнолог и бывший советник президента Владимир Горковенко.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, действительно никому не нужны ни сильный президент, ни субъектный парламент или эффективное правительство. Разговоры о готовности к выборам, по его убеждению, используются как инструмент манипуляции – мол, Украина хочет волеизъявления, но этому мешают внешние обстоятельства и позиция партнеров.

Горковенко также согласился с оценкой бывшего министра инфраструктуры Владимира Емельяна, который заявил, что не верит в возможность внутренних смен власти и предполагает ее принудительное устранение в будущем, но не во время войны. По мнению обоих, для перезагрузки государства требуется хотя бы минимальная пауза в боевых действиях.

Политтехнолог отмечает, что парадокс состоит в том, что действующий президент, по его мнению, устраивает многих – как за рубежом, так и внутри страны. Он резко критикует действия власти, обвиняя ее в потере территорий, недостаточном обеспечении армии технологиями и оттоке экономически активного населения за границу.

Отдельно Владимир Горковенко отмечает, что тема выборов обсуждается с 2023 года, однако за это время она превратилась в бесконечный политический процесс без реальных решений. По его мнению, нынешняя ситуация выгодна многим игрокам, в то время как страна продолжает жить в режиме затяжной неопределенности.

Читайте на портале "Комментарии" — февраль в Украине планируют посвятить наработке первых законодательных драфтов, которые будут касаться возможного проведения выборов. Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке к выборам, первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко.




