Вибори на горизонті: у Раді назвали терміни перших законодавчих рішень

Лютий має стати ключовим місяцем для підготовки драфтів щодо виборів в умовах війни та після неї

8 січня 2026, 14:35
Лютий в Україні планують присвятити напрацюванню перших законодавчих драфтів, які стосуватимуться можливого проведення виборів. Про це заявив голова робочої групи з підготовки до виборів, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Вибори на горизонті: у Раді назвали терміни перших законодавчих рішень

Олександр Корнієнко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, одна з головних цілей створеної групи – з’ясувати, чи існують правові та організаційні умови для проведення виборів під час дії воєнного стану, а також напрацювати відповідні механізми у разі такої можливості. 

Водночас Корнієнко зазначив, що робоча група, найімовірніше, не змінюватиме назву, хоча її подальша діяльність дедалі більше фокусуватиметься на рамці повоєнних виборів.

Паралельно, за його словами, триватиме політичний діалог між фракціями та депутатськими групами. Він охоплюватиме ключові питання: можливість або неможливість проведення виборів у найближчій перспективі, доцільність одночасного чи роздільного голосування, а також поєднання виборів із референдумами.

Окремо Корнієнко наголосив на політичних і юридичних аспектах виборчої системи. Він підкреслив, що зміни до президентських виборів малоймовірні, тоді як парламентські та місцеві вибори залишають простір для дискусій і політичних рішень.

Під час підготовки законодавчих ініціатив необхідно врахувати черговість виборів, порядок їх оголошення та значну кількість технічних нюансів. За словами віцеспікера, до кінця січня підгрупи мають підготувати попередні напрацювання, а лютий стати місяцем системної роботи над драфтами.

Олександр Корнієнко зазначив, що за окремими напрямками вже існують готові законопроєкти, які потребують аналізу, тоді як в інших випадках доведеться розробляти концепції або повноцінні норми. Мінімальною метою він назвав формування концепцій, максимальною — готові законодавчі рішення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — коли відбудуться вибори: ЦВК виступила з пропозиціями.




