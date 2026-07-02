“Зеленський ще хоче влади”: аргументи президента в Раді назвали маніпуляцією

В Україні знову актуальна тема виборів — повідомляють, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім головкомом Валерієм Залужним, який, ймовірно, братиме участь у виборах. Зеленський нібито зазначав, що таке рішення призведе до розколу суспільства.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що будь-які вибори — це певний розкол, адже одні люди одні обирають одного кандидата, одну програму, один шлях держави, інший — інший. За його словами, в цьому і полягає ідея виборів — боротьба кандидатів, бажано візій, бажано програм.

“Тому, якщо Зеленський не хоче розколювати суспільство, то в мене є для нього одна хороша порада: хай сам не йде на вибори, бо найбільш розколюючою фігурою для суспільства буде сам Зеленський і його участь у виборах. Тому, якщо він так за це переживає, то хай сам на них не йде”, — зазначив нардеп.

Політик нагадав, що сам Зеленський обіцяв бути тільки один термін, але його один термін вже перетворився на півтора. Так, з часом може і на два вже перетворитися, зазначив парламентар.

“Він ще хоче влади. Напевно, досить. І тому найкраща йому порада — не балотуватися. А так це безумовно маніпуляції”, — зауважив політик.

Нардеп вказав на важливий момент — зазначив, що вибори є моментом внутрішнього протистояння. І саме, за його словами, це одна з причин, чому не можна проводити вибори під час війни. Політик наголосив, що треба завершити війну — збройне протистояння із зовнішнім агресором, а після цього спокійно, без зброї в демократичний спосіб, але так з дебатами, дискусіями провести демократичні, чесні вибори і обрати нового президента.

Політик підкреслив, що аргументація про розкол суспільства — це абсолютна маніпуляція з боку Зеленського, якщо він її використовував.

“В принципі, ми постійно чуємо щось подібне, на кшталт, не розхитуйте човен… А найбільше розхитує цей човен сам Зеленський”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, Зеленський був не у захваті від зустрічей із Залужним та Будановим.