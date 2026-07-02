“Зеленський ще хоче влади”: аргументи президента в Раді назвали маніпуляцією

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Кречмаровская Наталия
В Україні знову актуальна тема виборів — повідомляють, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім головкомом Валерієм Залужним, який, ймовірно, братиме участь у виборах. Зеленський нібито зазначав, що таке рішення призведе до розколу суспільства.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що будь-які вибори — це певний розкол, адже одні люди одні обирають одного кандидата, одну програму, один шлях держави, інший — інший. За його словами, в цьому і полягає ідея виборів — боротьба кандидатів, бажано візій, бажано програм.
Політик нагадав, що сам Зеленський обіцяв бути тільки один термін, але його один термін вже перетворився на півтора. Так, з часом може і на два вже перетворитися, зазначив парламентар.
Нардеп вказав на важливий момент — зазначив, що вибори є моментом внутрішнього протистояння. І саме, за його словами, це одна з причин, чому не можна проводити вибори під час війни. Політик наголосив, що треба завершити війну — збройне протистояння із зовнішнім агресором, а після цього спокійно, без зброї в демократичний спосіб, але так з дебатами, дискусіями провести демократичні, чесні вибори і обрати нового президента.
Політик підкреслив, що аргументація про розкол суспільства — це абсолютна маніпуляція з боку Зеленського, якщо він її використовував.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, Зеленський був не у захваті від зустрічей із Залужним та Будановим.