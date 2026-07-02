Зеленский упустил единственный шанс: что пошло не по плану президента

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Кречмаровская Наталия
Тема выборов в Украине актуальна – сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с потенциальными конкурентами.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Однако, как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, эта идея полностью провалилась и не из-за ситуации безопасности.
Нардеп, ссылаясь на статью в "Украинской правде", объяснил, что причиной возвращения к теме выборов стали рейтинги. Впервые за многие месяцы социология зафиксировала хоть и небольшой, но стабильный рост поддержки.
Отмечается, что позитивная динамика настолько сильно вдохновила Зеленского, что команда серьезно обсуждала возможность провести президентские выборы уже в конце осени этого года. Логика, как отмечают журналисты, проста – пока рейтинг растет, стоит попытаться воспользоваться моментом и переизбраться еще до того, как политическая ситуация снова модифицируется.
Однако главные проблемы в реализации этого плана — конкуренты, нежелание врага совершать любое перемирие и чисто техническая невозможность подготовиться к выборам в столь короткие сроки. Политик отметил, что остановились на двух первых – о технической стороне даже не думали.
По словам нардепа, Залужный имеет плохие отношения с президентом Зеленским как политик и пойдет на выборы. У него неплохие шансы на победу, поэтому идея как-то договориться провалилась, отметил парламентарий. Вероятно, пойдет на выборы и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. А такая ситуация даже в разных вариациях не даст действующему президенту 100% победы. К тому же не удалось договориться о прекращении огня ни с врагом, ни с американской стороной. А при горячей фазе войны провести голосование будет невозможно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, Зеленский еще хочет власти.