Зеленский упустил единственный шанс: что пошло не по плану президента

Тема выборов в Украине актуальна – сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с потенциальными конкурентами.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Однако, как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, эта идея полностью провалилась и не из-за ситуации безопасности.

"Зеленский пойдет на выборы, если будет убежден на своей победе. Все эти рассказы о ситуации безопасности, как будут голосовать военные, люди за границей, их не интересуют. Главное, чтобы они победили", — пояснил политик.

Нардеп, ссылаясь на статью в "Украинской правде", объяснил, что причиной возвращения к теме выборов стали рейтинги. Впервые за многие месяцы социология зафиксировала хоть и небольшой, но стабильный рост поддержки.

Отмечается, что позитивная динамика настолько сильно вдохновила Зеленского, что команда серьезно обсуждала возможность провести президентские выборы уже в конце осени этого года. Логика, как отмечают журналисты, проста – пока рейтинг растет, стоит попытаться воспользоваться моментом и переизбраться еще до того, как политическая ситуация снова модифицируется.

"Здесь я дам несколько важных аспектов. Была идея, что давайте в сентябре, потому что у врага будут тоже выборы, устроим избирательное перемирие. То есть мы свои выборы проводим, они свои. Здесь у президента есть ответ, почему именно короткая кампания и почему она происходит во время войны. И скажут нам, что на нас давит Трамп, Европа, и это единственная возможность провести выборы. Ну, и таким образом сократят соответственно избирательный период до 45 или 60 дней, чтобы дало единственный шанс победить президенту”, — пояснил Железняк.

Однако главные проблемы в реализации этого плана — конкуренты, нежелание врага совершать любое перемирие и чисто техническая невозможность подготовиться к выборам в столь короткие сроки. Политик отметил, что остановились на двух первых – о технической стороне даже не думали.

По словам нардепа, Залужный имеет плохие отношения с президентом Зеленским как политик и пойдет на выборы. У него неплохие шансы на победу, поэтому идея как-то договориться провалилась, отметил парламентарий. Вероятно, пойдет на выборы и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. А такая ситуация даже в разных вариациях не даст действующему президенту 100% победы. К тому же не удалось договориться о прекращении огня ни с врагом, ни с американской стороной. А при горячей фазе войны провести голосование будет невозможно.

"Теперь вы понимаете, что в их голове соответственно только выборы и рейтинг. Ожидаете очередную зимнюю тысячу или какую-нибудь такую историю, потому что это тоже всегда идет по одному и самому сценарию", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, Зеленский еще хочет власти.



