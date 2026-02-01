Зеленський відповів, чи піде на наступні вибори президента



















Президент України Володимир Зеленський поки не визначився з участю у наступних президентських виборах. За його словами, остаточне рішення буде залежати від результату закінчення війни в Україні.

Зеленський про вибори

Володимир Зеленський в інтерв’ю для чеського радіо Český rozhlas відповів на питання щодо його можливої участі у президентських виборах в Україні. Президент зізнався, що іноді думає про повторну участь, однак усе залежить від того, як завершиться війна Росії проти України.

Після заяв Трампа про необхідність виборів в Україні, Київ почав працювати над змінами до виборчого законодавства, щоб урегулювати проведення виборів у умовах воєнного стану. За дорученням президента, народні депутати розробляють різні варіанти проведення голосування, а сім робочих груп у Центральній виборчій комісії вже опрацювали технічні напрацювання. Проте жоден із законопроєктів поки не готовий до розгляду в парламенті.

Зеленський також наголосив на важливості міжнародної підтримки під час виборів, зазначаючи, що готовий брати участь у голосуванні, якщо партнери забезпечать безпеку та умови для демократичного процесу.

За Конституцією України, наступні президентські вибори мали відбутися у березні 2024 року, а парламентські восени 2023-го. Проте законодавство забороняє проводити вибори під час воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.

