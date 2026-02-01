logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика вибори Зеленський відповів, чи піде на наступні вибори президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський відповів, чи піде на наступні вибори президента

Володимир Зеленський заявив, що поки не визначився щодо участі у наступних президентських виборах в Україні.

1 лютого 2026, 11:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot








Президент України Володимир Зеленський поки не визначився з участю у наступних президентських виборах. За його словами, остаточне рішення буде залежати від результату закінчення війни в Україні.

Зеленський відповів, чи піде на наступні вибори президента

Зеленський про вибори

Володимир Зеленський в інтерв’ю для чеського радіо Český rozhlas відповів на питання щодо його можливої участі у президентських виборах в Україні. Президент зізнався, що іноді думає про повторну участь, однак усе залежить від того, як завершиться війна Росії проти України.

Після заяв Трампа про необхідність виборів в Україні, Київ почав працювати над змінами до виборчого законодавства, щоб урегулювати проведення виборів у умовах воєнного стану. За дорученням президента, народні депутати розробляють різні варіанти проведення голосування, а сім робочих груп у Центральній виборчій комісії вже опрацювали технічні напрацювання. Проте жоден із законопроєктів поки не готовий до розгляду в парламенті.

Зеленський також наголосив на важливості міжнародної підтримки під час виборів, зазначаючи, що готовий брати участь у голосуванні, якщо партнери забезпечать безпеку та умови для демократичного процесу. 

За Конституцією України, наступні президентські вибори мали відбутися у березні 2024 року, а парламентські восени 2023-го. Проте законодавство забороняє проводити вибори під час воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що якби вибори в Україні відбулися у кінці 2025 року, Володимир Зеленський програв би у другому турі Валерію Залужному або Кирилу Буданову.

Також "Коментарі" писали про те, як змінилася довіра до Зеленського. Що показали результати опитування КМІС.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини