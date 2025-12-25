logo_ukra

Не Зеленський: хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні
Не Зеленський: хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні

Якби вибори в Україні відбулися сьогодні, Володимир Зеленський програв би у другому турі Валерію Залужному або Кирилу Буданову.

25 грудня 2025, 09:45
Автор:
Slava Kot

Як виглядала б політична карта України у разі проведення виборів найближчим часом у випадку тимчасового припинення бойових дій. Нове соціологічне дослідження компанії SOCIS дає уявлення про настрої українців. Як свідчать результати, чинний глава держави Володимир Зеленський не зміг би виграти вибори президента.

Не Зеленський: хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні

Хто став би президентом України, якби вибори відбулися сьогодні

Згідно з результатами опитування SOCIS, у разі тимчасового припинення вогню 64% громадян підтримують ідею проведення виборів, тоді як ще 25% вважають, що голосування варто відкласти на певний час. Цей запит супроводжується й критичним ставленням до чинної влади. Зокрема, 22% опитаних заявили, що не готові голосувати за Володимира Зеленського за жодних обставин. Це найвищий антирейтинг серед потенційних кандидатів.

Президентські вибори в Україні

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то за даними SOCIS переможцями першого туру стали б Володимир Зеленський — 21,6 % та Валерій Залужний — 20,9%. 

Опитування показує, що у другому турі можливих президентських виборів перемогу здобув колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його результат становить 64%. Чинний президент Володимир Зеленський отримав би на виборах лише 36% виборців.

Навіть якщо Валерій Залужний не балотувався б, Володимир Зеленський усе одно програв би на президентських виборах. У такому разі Зеленський у другому турі зустрівся б з очільником ГУР МО Кирилом Будановим. У гіпотетичному голосуванні Буданов отримав би 56% голосів, тоді як Зеленський — 44%.

Парламентські вибори

Соціологи також змоделювали можливі результати виборів до Верховної Ради. За їхніми оцінками, до парламенту могли б пройти від 4 до 7 політичних сил.

Партії, які могли б потрапити у Верховну Раду:

  • - Партія Валерія Залужного — 30%,
  • - Партія Володимира Зеленського — 17%,
  • - Партія Кирила Буданова — 11%,
  • - Партія Петра Порошенка — 9%.

Також зберігають шанси подолати прохідний бар'єр політичні сили під керівництвом Юлії Тимошенко, Андрія Білецького та Дмитра Разумкова. Кожна з них набирає близько 6%.

За даними дослідження найвищі антирейтинги має партія "Слуга народу" — 25%, а також ОПЗЖ — 18%, "Європейська солідарність" -  18%, та "Батьківщина" — 11%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи може Зеленський балотуватися на наступних виборах.

Також "Коментарі" писали про те, чи буде онлайн-голосування на виборах в Україні.



Джерело: https://socis.kiev.ua/ua/2025-12-24/
