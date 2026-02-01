logo

Зеленский ответил, пойдет ли на следующие выборы президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил, пойдет ли на следующие выборы президента

Владимир Зеленский заявил, что пока не определился по поводу участия в следующих президентских выборах в Украине.

1 февраля 2026, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot








Президент Украины Владимир Зеленский пока не определился с участием в предстоящих президентских выборах. По его словам, окончательное решение будет зависеть от исхода войны в Украине.

Зеленский ответил, пойдет ли на следующие выборы президента

Зеленский о выборах

Владимир Зеленский в интервью для чешского радио Český rozhlas ответил на вопрос, касающийся его возможного участия в президентских выборах в Украине. Президент признался, что иногда думает о повторном участии, но все зависит от того, как завершится война России против Украины.

После заявлений Трампа о необходимости выборов в Украине Киев начал работать над изменениями в избирательное законодательство, чтобы урегулировать проведение выборов в условиях военного положения. По поручению президента, народные депутаты разрабатывают разные варианты проведения голосования, а семь рабочих групп в Центральной избирательной комиссии уже проработали технические наработки. Однако ни один из законопроектов пока не готов к рассмотрению в парламенте.

Зеленский также отметил важность международной поддержки на выборах, отмечая, что готов участвовать в голосовании, если партнеры обеспечат безопасность и условия для демократического процесса.

Согласно Конституции Украины, следующие президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, а парламентские осенью 2023-го. Однако законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения из-за полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы выборы в Украине состоялись в конце 2025 года, Владимир Зеленский проиграл бы во втором туре Валерию Залужному или Кириллу Буданову.

Также "Комментарии" писали о том, как изменилось доверие к Зеленскому. Что показали результаты опроса КМИС.




