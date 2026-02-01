Зеленский ответил, пойдет ли на следующие выборы президента



















Президент Украины Владимир Зеленский пока не определился с участием в предстоящих президентских выборах. По его словам, окончательное решение будет зависеть от исхода войны в Украине.

Зеленский о выборах

Владимир Зеленский в интервью для чешского радио Český rozhlas ответил на вопрос, касающийся его возможного участия в президентских выборах в Украине. Президент признался, что иногда думает о повторном участии, но все зависит от того, как завершится война России против Украины.

После заявлений Трампа о необходимости выборов в Украине Киев начал работать над изменениями в избирательное законодательство, чтобы урегулировать проведение выборов в условиях военного положения. По поручению президента, народные депутаты разрабатывают разные варианты проведения голосования, а семь рабочих групп в Центральной избирательной комиссии уже проработали технические наработки. Однако ни один из законопроектов пока не готов к рассмотрению в парламенте.

Зеленский также отметил важность международной поддержки на выборах, отмечая, что готов участвовать в голосовании, если партнеры обеспечат безопасность и условия для демократического процесса.

Согласно Конституции Украины, следующие президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, а парламентские осенью 2023-го. Однако законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения из-за полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы выборы в Украине состоялись в конце 2025 года, Владимир Зеленский проиграл бы во втором туре Валерию Залужному или Кириллу Буданову.

Также "Комментарии" писали о том, как изменилось доверие к Зеленскому. Что показали результаты опроса КМИС.