Зеленський оголосить вибори та референдум про мир в Україні: ЗМІ дізналися точну дату

Президент України Володимир Зеленський нібито готується оголосити план проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди у річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських та європейських чиновників, залучених до консультацій.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За даними видання, адміністрація президента США наполягає на проведенні обох голосувань до 15 травня. У Вашингтоні вважають, що мирна угода має бути винесена на всенародний референдум одночасно з національними виборами президента. Раніше Reuters писало, що такий формат обговорюється в межах рамкових домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Водночас строки залишаються невизначеними. Джерела видання наголошують, що усе залежить від прогресу переговорів із Москвою та можливості досягнення припинення вогню. В Офісі президента ці повідомлення не коментували.

Проведення виборів потребуватиме змін до законодавства, адже воєнний стан забороняє загальнонаціональне голосування. У FT застерігають, що поспішне ухвалення рішень без гарантій безпеки може поставити під сумнів легітимність процесу та створити додаткові ризики.

Також "Коментарі" писали, що Трамп змінює тактику переговорів щодо війни в Україні, роблячи ставку на дедлайни. Хоч у США вказують, що це не офіційна позиція Вашингтону, однак Зеленський прямо говорив, що Сполучені Штати хочуть якнайшвидше закінчити війну та пов'язав це з американськими виборчими процесами.




