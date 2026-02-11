logo_ukra

Зеленський оголосить вибори та референдум про мир в Україні: ЗМІ дізналися точну дату
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський оголосить вибори та референдум про мир в Україні: ЗМІ дізналися точну дату

Financial Times повідомляє, що Зеленський може оголосити план виборів і референдуму щодо миру 24 лютого.

11 лютого 2026, 08:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський нібито готується оголосити план проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди у річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських та європейських чиновників, залучених до консультацій. 

Зеленський оголосить вибори та референдум про мир в Україні: ЗМІ дізналися точну дату

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За даними видання, адміністрація президента США наполягає на проведенні обох голосувань до 15 травня. У Вашингтоні вважають, що мирна угода має бути винесена на всенародний референдум одночасно з національними виборами президента. Раніше Reuters писало, що такий формат обговорюється в межах рамкових домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Водночас строки залишаються невизначеними. Джерела видання наголошують, що усе залежить від прогресу переговорів із Москвою та можливості досягнення припинення вогню. В Офісі президента ці повідомлення не коментували.

Проведення виборів потребуватиме змін до законодавства, адже воєнний стан забороняє загальнонаціональне голосування. У FT застерігають, що поспішне ухвалення рішень без гарантій безпеки може поставити під сумнів легітимність процесу та створити додаткові ризики. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто переміг би на виборах президента та до парламенту України, якби голосування вібулося найближчим часом.

Також "Коментарі" писали, що Трамп змінює тактику переговорів щодо війни в Україні, роблячи ставку на дедлайни. Хоч у США вказують, що це не офіційна позиція Вашингтону, однак Зеленський прямо говорив, що Сполучені Штати хочуть якнайшвидше закінчити війну та пов'язав це з американськими виборчими процесами.




Джерело: https://www.ft.com/content/50d3d86b-2d2a-4d06-845e-a4e089382cad
