Якби вибори президента та в парламент відбулися сьогодні: хто переміг би

Якби президентські вибори в Україні відбулися у найближчі вихідні, то три кандидати мали б реальні шанси стати новим президентом. Крім того, жодна партія не є фаворитом парламентських виборів, а у Верховну раду потрапило б п’ять політичних сил. Про це свідчать результати опитування компанії Active Group, яке відбувалося у період з 31 січня по 1 лютого.

Вибори в Україні

Вибори президента

Згідно з дослідженням Active Group, перше місце у гіпотетичних президентських виборах посів би діючий президент Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за Зеленського проголосували б 22,3% виборців. Водночас рівень підтримки не дозволяє говорити про беззаперечну перемогу в першому турі.

Друге місце посів би колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 10,8%. Третім в рейтингу політиків йде керівник Офісу президента Кирило Буданов, якого підтримали б 9,4% опитаних.

Рейтинг кандидатів на посаду президента

Понад 3% голосів також отримали б Петро Порошенко — 7,4%, Дмитро Разумков — 3,9%, Юлія Тимошенко — 3,8% та Андрій Білецький — 3,5%.

Парламентські вибори

За результатами опитування, жодна партія не має впевненої переваги, а подолати 5% бар’єр до Верховної Ради могли б п’ять політичних сил.

Найвищий результат показала б гіпотетична партія Валерія Залужного — 11,9%. Далі йдуть одразу кілька сил із близькими показниками: партія Зеленського — 10,7%, "Європейська солідарність" Петра Порошенка — 10,3% та можлива партія Кирила Буданова — 10,1%. Ще одна партія, яка могла б потрапити до Ради, це "Партія Азов" — 6,1% голосів.

Рейтинг партій до Верховної Ради

