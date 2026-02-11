logo

Зеленский объявит выборы и референдум о мире в Украине: СМИ узнали точную дату
Зеленский объявит выборы и референдум о мире в Украине: СМИ узнали точную дату

Financial Times сообщает, что Зеленский может объявить план выборов и референдума по миру 24 февраля.

11 февраля 2026, 08:35
Автор:
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский якобы готовится огласить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, вовлеченных в консультации.

Зеленский объявит выборы и референдум о мире в Украине: СМИ узнали точную дату

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным издания, администрация президента США настаивает на проведении обоих голосований до 15 мая. В Вашингтоне считают, что мирное соглашение должно быть вынесено на всенародный референдум одновременно с национальными выборами президента. Ранее Reuters писало, что такой формат обсуждается в рамках рамочных договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

В то же время сроки остаются неопределенными. Источники издания отмечают, что все зависит от прогресса переговоров с Москвой и возможности прекращения огня. В Офисе президента эти сообщения не комментировались.

Проведение выборов потребует изменений в законодательство, ведь военное положение запрещает общенациональное голосование. В FT предостерегают, что поспешное принятие решений без гарантий безопасности может подвергнуть сомнению легитимность процесса и создать дополнительные риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто бы победил на выборах президента и в парламент Украины, если бы голосование состоялось в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали, что Трамп меняет тактику переговоров по войне в Украине, делая ставку на дедлайны. Хотя в США указывают, что это не официальная позиция Вашингтона, однако Зеленский прямо говорил, что Соединенные Штаты хотят поскорее закончить войну и связал это с американскими избирательными процессами.




Источник: https://www.ft.com/content/50d3d86b-2d2a-4d06-845e-a4e089382cad
