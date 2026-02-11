Зеленский объявит выборы и референдум о мире в Украине: СМИ узнали точную дату

Президент Украины Владимир Зеленский якобы готовится огласить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, вовлеченных в консультации.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным издания, администрация президента США настаивает на проведении обоих голосований до 15 мая. В Вашингтоне считают, что мирное соглашение должно быть вынесено на всенародный референдум одновременно с национальными выборами президента. Ранее Reuters писало, что такой формат обсуждается в рамках рамочных договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

В то же время сроки остаются неопределенными. Источники издания отмечают, что все зависит от прогресса переговоров с Москвой и возможности прекращения огня. В Офисе президента эти сообщения не комментировались.

Проведение выборов потребует изменений в законодательство, ведь военное положение запрещает общенациональное голосование. В FT предостерегают, что поспешное принятие решений без гарантий безопасности может подвергнуть сомнению легитимность процесса и создать дополнительные риски.

