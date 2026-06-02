commentss НОВИНИ Всі новини

Соціологічне опитування показало рейтинг кандидатів у президенти України.

2 червня 2026, 17:00
Slava Kot

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, чинний глава держави Володимир Зеленський зберіг би лідерство. Водночас рейтинги інших потенційних кандидатів демонструють помітні коливання, зокрема різке падіння підтримки Валерія Залужного за останні пів року. Такі дані показує соціологічне дослідження компанії "Active Group", проведене 29-30 травня 2026 року на замовлення видання "Політарена".

Хто переміг би на президентських виборах в Україні

Згідно з соцдослідженням, серед усіх опитаних за Володимира Зеленського готові проголосувати 22,1%. Далі йдуть Валерій Залужний — 8,1% та Кирило Буданов — 7,2%. Петра Порошенка підтримують 6,8% респондентів, Юлію Тимошенко — 4,3%. Інші потенційні кандидати не долають позначку у 3%.

Водночас значна частина виборців залишається невизначеною: 15,7% вагалися з відповіддю, 11,4% заявили, що не підуть на вибори, ще 9,8% проголосували б проти всіх або зіпсували бюлетень. 

Якби вибори президента України відбулись сьогодні: хто переміг би - фото 2

Опитування про вибори в Україні. Дослідження: "Active Group"

Ситуація суттєво змінюється, якщо враховувати лише тих, хто точно планує голосувати. У цьому випадку Зеленський отримує 35%, Залужний — 12,8%, Буданов — 11,4%, Порошенко — 10,7%, Тимошенко — 6,9%. Крім того, підтримка Зеленського серед визначених виборців зросла з 26,8% у грудні до 35%, тоді як у Залужного за той самий період впала майже вдвічі — з 25% до 12,8%.

Окремий блок дослідження стосувався рівня довіри. Найвищий показник отримав Кирило Буданов — 29,4%, який випередив Зеленського та Залужного з показниками 26,8% та 21,7% відповідно. Далі йдуть Андрій Білецький — 13,1%, Михайло Федоров — 11,2% та Петро Порошенко — 9,8%. Однак найпоширенішою відповіддю про довіру до можливих кандидатів у президенти України стало "жодному". Так відповіли 30,1% опитаних, ще 13,5% не змогли визначитися.

У рейтингу антиприхильності лідирують Юлія Тимошенко — 47,4% та Олексій Арестович — 46,8%. Далі йдуть Петро Порошенко — 42,5% і Юрій Бойко — 32,7%. Зеленського назвали неприйнятним кандидатом 26% респондентів, Залужного — 16,4%, Буданова — 15,3%.

Джерело: https://activegroup.com.ua/2026/06/02/zelenskij-zalishayetsya-liderom-prezidentskogo-rejtingu-pidtrimka-zaluzhnogo-vpala-majzhe-vdvichi-z-grudnya/
