Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня: кто бы победил

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, действующий глава государства Владимир Зеленский сохранил бы лидерство. В то же время, рейтинги других потенциальных кандидатов демонстрируют заметные колебания, в частности резкое падение поддержки Валерия Залужного за последние полгода. Такие данные показывает социологическое исследование компании "Active Group", проведенное 29-30 мая 2026 по заказу издания "Политарена".

Кто бы победил на президентских выборах в Украине

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за Владимира Зеленского готовы проголосовать 22,1%. Далее следуют Валерий Залужный – 8,1% и Кирилл Буданов – 7,2%. Петра Порошенко поддерживают 6,8% респондентов, Юлию Тимошенко – 4,3%. Другие потенциальные кандидаты не одолевают отметку в 3%.

В то же время значительная часть избирателей остается неопределенной: 15,7% затруднились ответить, 11,4% заявили, что не пойдут на выборы, еще 9,8% проголосовали бы против всех или испортили бюллетень.

Опрос о выборах в Украине. Исследование: "Active Group"

Ситуация существенно меняется, учитывая только тех, кто точно планирует голосовать. В этом случае Зеленский получает 35%, Залужный – 12,8%, Буданов – 11,4%, Порошенко – 10,7%, Тимошенко – 6,9%. Кроме того, поддержка Зеленского среди опредилившихся избирателей выросла с 26,8% в декабре до 35%, тогда как у Залужного за тот же период упала почти вдвое – с 25% до 12,8%.

Отдельный блок исследования касался уровня доверия. Самый высокий показатель получил Кирилл Буданов – 29,4%, опередивший Зеленского и Залужного с показателями 26,8% и 21,7% соответственно. Далее следуют Андрей Белецкий – 13,1%, Михаил Федоров – 11,2% и Петр Порошенко – 9,8%. Однако самым распространенным ответом о доверии к возможным кандидатам в президенты Украины стало "ни одному". Так ответили 30,1% опрошенных, еще 13,5% затруднились определиться.

В рейтинге антидоверия лидируют Юлия Тимошенко – 47,4% и Алексей Арестович – 46,8%. Далее следуют Петр Порошенко – 42,5% и Юрий Бойко – 32,7%. Зеленского назвали неприемлемым кандидатом 26% респондентов, Залужного – 16,4%, Буданова – 15,3%.

