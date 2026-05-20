Головна Новини Політика вибори У Зеленського розповіли, коли відбудуться вибори в Україні: є одна умова
У Зеленського розповіли, коли відбудуться вибори в Україні: є одна умова

Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що вибори в Україні можуть відбутися навесні 2027 року

20 травня 2026, 12:50
В Україні не варто очікувати виборів у 2026 році, а запуск виборчого процесу можливий лише після стабільного припинення бойових дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи перспективи проведення президентських виборів в Україні в умовах війни.

Михайло Подоляк під час інтерв’ю "Апострофу" розповів, коли в Україні можуть відбутися вибори. За його словами, вибори можуть відбутися навесні 2027 року, але лише за однієї ключової умови — стійкого припинення вогню щонайменше на три місяці. Представник ОП уточнив, що йдеться не про сам день голосування, а про старт усіх необхідних процедур для організації виборчого процесу.

"Я вважаю, що це можливо лише через три місяці після постійного припинення вогню. Це можливо точно не навесні і навіть не восени цього року… Але це тільки за умови системного тиску на Путіна", — сказав Подоляк.

Подоляк також пояснив, чому, на його думку, швидкого завершення війни очікувати не варто. Він заявив, що російське керівництво продовжує вірити у можливість військового успіху та живе у "власній реальності". За його словами, Кремль розглядає 2026 рік як "вікно можливостей" для продовження війни. На думку Подоляка, саме тому Україна має посилювати тиск на Росію, зокрема через удари по експортноорієнтованих секторах економіки РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що якби вибори в Україні були сьогодні, то кого оберуть українці у першому та другому турах.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський оголосив план ударів по Росії. На це з’явилася реакція Кремля.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5GtofMPbR1o
