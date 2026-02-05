Если бы выборы президента и в парламент состоялись сегодня: кто бы победил

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшие выходные, то у трех кандидатов были бы реальные шансы стать новым президентом. Кроме того, ни одна партия не фаворит парламентских выборов, а в Верховную раду попало бы пять политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Active Group, который прошел в период с 31 января по 1 февраля.

Выборы в Украине

Выборы президента

Согласно исследованию Active Group, первое место в гипотетических президентских выборах занял бы действующий президент Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за Зеленского проголосовали бы 22,3% избирателей. В то же время уровень поддержки не позволяет говорить о безоговорочной победе в первом туре.

Второе место занял бы бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – 10,8%. Третьим в рейтинге политиков идет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, которого бы поддержали 9,4% опрошенных.

Рейтинг кандидатов на пост президента

Более 3% голосов также получили бы Петр Порошенко – 7,4%, Дмитрий Разумков – 3,9%, Юлия Тимошенко – 3,8% и Андрей Белецкий – 3,5%.

Парламентские выборы

По результатам опроса, ни у одной партии нет уверенного преимущества, а преодолеть 5% барьер в Верховную Раду могли бы пять политических сил.

Самый высокий результат показала бы гипотетическая партия Валерия Залужного – 11,9%. Далее следуют сразу несколько сил с близкими показателями: партия Зеленского – 10,7%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 10,3% и возможная партия Кирилла Буданова – 10,1%. Еще одна партия, которая могла бы попасть в Раду, это "Партия Азов" – 6,1% голосов.

Рейтинг партий в Верховную Раду

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил, пойдет ли на следующие выборы президента.

Также "Комментарии" писали, кому из политиков украинцы доверяют больше всего.