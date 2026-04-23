Якби вибори президента були сьогодні: кого оберуть українці у першому та другому турах

Березневе опитування центру SOCIS зафіксувало суттєві зміни в політичних симпатіях українців. Головною сенсацією стало стрімке зростання показників Кирила Буданова, який після призначення на посаду керівника Офісу Президента 2 січня 2026 року фактично наздогнав за рівнем довіри колишнього Головкома Валерія Залужного.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з даними соціологів, рівень довіри до Залужного становить 61,6%, тоді як Буданов отримав підтримку 60,3% респондентів. Президент Володимир Зеленський має 46,3% довіри, а Петро Порошенко — 19,8%. Фахівці зазначають, що лише за три місяці роботи в ОП Буданов зміг значно зміцнити свій авторитет серед населення.

У президентському рейтингу ситуація виглядає інакше. Тут лідерство втримує чинний голова держави Володимир Зеленський (29,3% серед тих, хто визначився). Другу позицію займає Валерій Залужний з результатом 25%, а Кирило Буданов замикає трійку лідерів — 13,7%.

Важливим індикатором є питання "другого вибору": якби основний фаворит не брав участі у виборах, найбільшу підтримку отримав би саме Кирило Буданов (22,7%). Соціологи підкреслюють: "Саме він отримає вибір, якщо хтось із лідерів вибуде з гри".

Щодо гіпотетичних виборів до Верховної Ради, то лідером є "Партія Валерія Залужного" (21%). Друге місце посідає політична сила Кирила Буданова з результатом 15,3%, випереджаючи блок Віталія Кіма та Ігоря Терехова (13,7%), а також партію "Слуга народу" (11,5%).

Довідково: Опитування проводилося 12–18 березня 2026 року, участь у ньому взяли 1204 респонденти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про серйозні внутрішні протиріччя в Офісі Президента. За його даними, між Володимиром Зеленським та нинішнім очільником ОП Кирилом Будановим (який очолив відомство на початку 2026 року) спостерігається криза довіри, яка призвела до фактичного саботажу роботи керівника Офісу його заступниками.