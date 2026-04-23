Если бы выборы президента были сегодня: кого выберут украинцы в первом и втором турах

Мартовский опрос центра SOCIS зафиксировал существенные изменения в политических симпатиях украинцев. Главной сенсацией стал стремительный рост показателей Кирилла Буданова, который после назначения на должность руководителя Офиса Президента 2 января 2026 фактически догнал по уровню доверия бывшего Главкома Валерия Залужного.

Согласно данным социологов, уровень доверия к Залужному составляет 61,6%, в то время как Буданов получил поддержку 60,3% респондентов. Президент Владимир Зеленский имеет 46,3% доверия, а Петр Порошенко – 19,8%. Специалисты отмечают, что всего за три месяца работы в ОП Буданов смог значительно укрепить свой авторитет среди населения.

В президентском рейтинге ситуация обстоит иначе. Здесь лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Зеленский (29,3% среди определившихся). Вторую позицию занимает Валерий Залужный с результатом 25%, а Кирилл Буданов замыкает тройку лидеров – 13,7%.

Важным индикатором является вопрос "второго выбора": если бы основной фаворит не участвовал в выборах, наибольшую поддержку получил именно Кирилл Буданов (22,7%). Социологи подчеркивают: "Именно он получит выбор, если кто-нибудь из лидеров выбудет из игры".

Что касается гипотетических выборов в Верховную Раду, то лидером является Партия Валерия Залужного (21%). Второе место занимает политическая сила Кирилла Буданова с результатом 15,3%, опережая блок Виталия Кима и Игоря Терехова (13,7%), а также партию "Слуга народа" (11,5%).

Опрос проводился 12–18 марта 2026 года, участие в нем приняли 1204 респондента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о серьезных внутренних противоречиях в Офисе Президента. По его данным, между Владимиром Зеленским и нынешним главой ОП Кириллом Будановым (возглавившим ведомство в начале 2026 года) наблюдается кризис доверия, приведший к фактическому саботажу работы руководителя Офиса его заместителями.