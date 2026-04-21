Конфлікт на Банковій: Зеленський нібито дозволив ігнорувати доручення Буданова
Конфлікт на Банковій: Зеленський нібито дозволив ігнорувати доручення Буданова

Без спільних поїздок та звітів: інсайд про напружені стосунки Зеленського, Буданова та Єрмака

21 квітня 2026, 15:11
Недилько Ксения

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про серйозні внутрішні протиріччя в Офісі Президента. За його даними, між Володимиром Зеленським та нинішнім очільником ОП Кирилом Будановим (який очолив відомство на початку 2026 року) спостерігається криза довіри, яка призвела до фактичного саботажу роботи керівника Офісу його заступниками.

Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Гончаренко стверджує, що Президент вибудовує паралельну вертикаль управління, оминаючи Буданова.

"Зеленський особисто телефонує заступникам голови Офісу Президента і каже, що вони можуть не виконувати доручення Буданова. А якщо Буданов їх викликає до себе — то їм кажуть, що вони можуть і не ходити туди", — зазначає нардеп у своєму "інсайді з Банкової".

Парламентар також звернув увагу на зміну протоколу закордонних відряджень. Якщо раніше Президента завжди супроводжував колишній голова ОП, то з нинішнім керівником ситуація інша.

"Не було жодного разу, коли б Зеленський літав з Будановим... Напружені відносини між Зеленським та Будановим очевидні не просто всім на Банковій, але і багатьом іноземцям також", — підкреслив депутат.

За словами Гончаренка, така ситуація свідчить про глибокий розрив у команді: "Голова ОП живе своїм життям, Президент — своїм".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу президента та ексначальник Головного управління розвідки заявив, що він не боїться не погоджуватися з главою держави Володимиром Зеленським і відстоювати свою точку зору. Як інформує портал "Коментарі", свою позицію Буданов озвучив в інтерв’ю "Bloomberg".

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь упевнений, я можу сперечатися з ким завгодно", – зазначив Кирило Буданов.

Він також назвав неправильним припущення про те, що Зеленський запропонував йому посаду керівника ОП, бо боявся зростання популярності очільника ГУР і хотів зберегти його у в своєму оточенні.



