Вибори в Україні можуть відбутися ближче до середини року: політолог вказав на важливий момент

Існує ймовірність, що ближче до середини року українська влада може піти на проведення виборів, навіть якщо не буде встановлено перемир’я.

В Україні можуть відбутися вибори. Фото: з відкритих джерел

Голосування проведуть, щоб зняти питання легітимності президента Володимира Зеленського. Однак, Росія ніколи не визнає результати цих виборів, заявив в ефірі телеканалу Еспресо політолог Вадим Денисенко.

За його словами, Росія й надалі наголошуватиме на нелегітимності української влади та затягуватиме переговори. Експерт переконаний, що Кремль за жодних умов не визнаватиме легітимність української влади.

При цьому Денисенко вказав на один дуже важливий момент.

"Окрім того, що США та деякі європейські союзники вимагають від нас проведення виборів, цього вимагає й Росія. Так от, які б вибори в Україні відбулись, Росія за жодних умов не визнає результати. Адже, вони будуть розповідати, що 10 млн українців, які начебто живуть на території РФ, не проголосували, а відтак не забезпечене їхнє право на голосування", — сказав Денисенко.

Як повідомляв портал "Коментарі", Центральна виборча комісія підготувала пакет пропозицій щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідні напрацювання були схвалені 7 січня.

У ЦВК наголошують, що документ покликаний врахувати як специфіку післявоєнного періоду, так і потенційні ризики, з якими може зіткнутися держава під час проведення загальнодержавних виборів. Йдеться, зокрема, про забезпечення виборчих прав громадян, організаційні та безпекові виклики, а також загрози зовнішнього втручання.