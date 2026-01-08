Выборы в Украине могут пройти ближе к середине года: политолог указал на важный момент

Есть вероятность, что ближе к середине года украинские власти могут пойти на проведение выборов, даже если не будет установлено перемирие.

В Украине могут пройти выборы. Фото: из открытых источников

Голосование проведут, чтобы снять вопрос о легитимности президента Владимира Зеленского. Однако Россия никогда не признает результаты этих выборов, заявил в эфире телеканала Эспрессо политолог Вадим Денисенко.

По его словам, Россия и дальше будет подчеркивать нелегитимность украинской власти и затягивать переговоры. Эксперт убежден, что Кремль ни при каких условиях не будет признавать легитимность украинской власти.

При этом Денисенко указал на один очень важный момент.

"Кроме того, что США и некоторые европейские союзники требуют от нас проведения выборов, этого требует и Россия. Так вот, какие бы выборы в Украине не состоялись, Россия ни при каких условиях не признает результаты. Ведь они будут рассказывать, что 10 млн украинцев, якобы живущих на территории РФ, не проголосовали, а значит, не обеспечено их право на голосование", — сказал Денисенко.

Как сообщал портал "Комментарии", Центральная избирательная комиссия подготовила пакет предложений по законодательному урегулированию особенностей организации и проведению общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине. Соответствующие наработки были одобрены 7 января.

В ЦИК отмечают, что документ призван учесть как специфику послевоенного периода, так и потенциальные риски, с которыми может столкнуться государство во время проведения общегосударственных выборов. Речь идет, в частности, об обеспечении избирательных прав граждан, организационных и вызовах безопасности, а также угрозах внешнего вмешательства.