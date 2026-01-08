logo_ukra

BTC/USD

89881

ETH/USD

3093.03

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика вибори Коли відбудуться вибори: ЦВК виступила з пропозиціями
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли відбудуться вибори: ЦВК виступила з пропозиціями

Комісія підготувала законодавчі пропозиції, які мають врахувати ризики та виклики голосування в умовах післявоєнної України

8 січня 2026, 12:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральна виборча комісія підготувала пакет пропозицій щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідні напрацювання були схвалені 7 січня.

Коли відбудуться вибори: ЦВК виступила з пропозиціями

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК, підготовлені пропозиції найближчим часом буде передано до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також до профільної Робочої групи, яка займається опрацюванням виборчого законодавства.

У ЦВК наголошують, що документ покликаний врахувати як специфіку післявоєнного періоду, так і потенційні ризики, з якими може зіткнутися держава під час проведення загальнодержавних виборів. Йдеться, зокрема, про забезпечення виборчих прав громадян, організаційні та безпекові виклики, а також загрози зовнішнього втручання.

Пропозиції можуть бути розглянуті в межах роботи над майбутнім законопроєктом, який визначатиме порядок проведення виборів президента України та виборів народних депутатів після завершення воєнного стану.

Голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що Комісія не розглядає свої напрацювання як єдино можливий сценарій. За його словами, мета ініціативи – започаткувати широку фахову та суспільну дискусію щодо того, як у післявоєнних умовах гарантувати реалізацію виборчих прав громадян і водночас убезпечити демократичні вибори від впливу держави-агресора.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступний рік стане роком поглиблення управлінської кризи. І це не залежатиме від того, відбудуться вибори чи ні. Україна уже багато років живе в системній управлінській кризі, коріння якої іде від ручного управління і системи арбітражу періоду Кучми. На жаль, на сьогодні ця система влаштовує еліти і ніхто не хоче навіть поставити діагноз, не кажучи вже про спроби подумати, а як цю проблему можна вирішити. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-napratsyuvala-propozitsii-shhodo-zakonodavchogo-vregulyuvannya-viboriv-v-ukraini-pislya-pripinennya-chi-skasuvannya-voiennogo-stanu.html
Теги:

Новини

Всі новини