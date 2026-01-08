Коли відбудуться вибори: ЦВК виступила з пропозиціями

Центральна виборча комісія підготувала пакет пропозицій щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідні напрацювання були схвалені 7 січня.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК, підготовлені пропозиції найближчим часом буде передано до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також до профільної Робочої групи, яка займається опрацюванням виборчого законодавства.

У ЦВК наголошують, що документ покликаний врахувати як специфіку післявоєнного періоду, так і потенційні ризики, з якими може зіткнутися держава під час проведення загальнодержавних виборів. Йдеться, зокрема, про забезпечення виборчих прав громадян, організаційні та безпекові виклики, а також загрози зовнішнього втручання.

Пропозиції можуть бути розглянуті в межах роботи над майбутнім законопроєктом, який визначатиме порядок проведення виборів президента України та виборів народних депутатів після завершення воєнного стану.

Голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що Комісія не розглядає свої напрацювання як єдино можливий сценарій. За його словами, мета ініціативи – започаткувати широку фахову та суспільну дискусію щодо того, як у післявоєнних умовах гарантувати реалізацію виборчих прав громадян і водночас убезпечити демократичні вибори від впливу держави-агресора.

