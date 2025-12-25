Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі щонайменше у 20 мільярдів гривень з урахуванням усіх супутніх витрат. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.

Вибори в Україні можуть коштувати десятки мільярдів гривень: на що підуть гроші

За його словами, останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд гривень, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд гривень, тоді як президентська кампанія є дорожчою.

Президентські вибори коштуватимуть десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування

"В середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур", — пояснив Дубовик.

Він наголосив, що близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Водночас ці суми не включають витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення.

З урахуванням таких додаткових витрат, а також можливого збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, адже у такому випадку зростуть валютні витрати.

"З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива — і це не менше", — підсумував заступник голови ЦВК, визнавши, що така сума є серйозним викликом для держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нове соціологічне дослідження компанії SOCIS дає уявлення про настрої українців. Як свідчать результати, чинний глава держави Володимир Зеленський не зміг би виграти вибори президента.