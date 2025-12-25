Проведение предстоящих выборов в Украине может обойтись государству по меньшей мере в 20 миллиардов гривен с учетом всех сопутствующих расходов. Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.

Выборы в Украине могут стоить десятки миллиардов гривен: на что пойдут деньги

По его словам, последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий. По базовым подсчетам ЦИК с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд гривен, тогда как президентская кампания дороже.

Президентские выборы будут стоить 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования

"В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, стоила ЦИК 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", – объяснил Дубовик.

Он отметил, что около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. В то же время, эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материального обеспечения.

С учетом таких дополнительных расходов, а также возможного увеличения количества избирательных участков за границей, ведь в этом случае возрастут валютные расходы.

"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она жива — и это не меньше", — подытожил замглавы ЦИК, признав, что такая сумма является серьезным вызовом для государства.

