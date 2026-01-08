Выборы на горизонте: в Раде назвали сроки первых законодательных решений

Февраль в Украине планируют посвятить выработке первых законодательных драфтов, которые будут касаться возможного проведения выборов. Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке к выборам, первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Александр Корниенко. Фото: из открытых источников

По его словам, одна из главных целей созданной группы – выяснить, существуют ли правовые и организационные условия для проведения выборов во время военного положения, а также наработать соответствующие механизмы в случае такой возможности.

В то же время Корниенко отметил, что рабочая группа, вероятнее всего, не будет менять название, хотя его дальнейшая деятельность будет все больше фокусироваться на рамке послевоенных выборов.

Параллельно, по его словам, будет продолжаться политический диалог между фракциями и депутатскими группами. Он будет включать ключевые вопросы: возможность или невозможность проведения выборов в ближайшей перспективе, целесообразность одновременного или раздельного голосования, а также сочетание выборов с референдумами.

Отдельно Корниенко отметил политические и юридические аспекты избирательной системы. Он подчеркнул, что изменения до президентских выборов маловероятны, тогда как парламентские и местные выборы оставляют простор для дискуссий и политических решений.

При подготовке законодательных инициатив необходимо учесть очередность выборов, порядок их оглашения и значительное количество технических нюансов. По словам вицеспикера, к концу января подгруппы должны подготовить предварительные наработки, а февраль стать месяцем системной работы над драфтами.

Александр Корниенко отметил, что по отдельным направлениям уже существуют готовые законопроекты, требующие анализа, в то время как в других случаях придется разрабатывать концепции или полноценные нормы. Минимальной целью он назвал формирование концепций, максимальной готовые законодательные решения.

