Українці голосуватимуть на виборах по-новому: у ЦВК анонсували про важливі зміни
Українці голосуватимуть на виборах по-новому: у ЦВК анонсували про важливі зміни

ЦВК готує зміни, які дозволять ліквідувати прив'язку виборця до місця офіційної реєстрації

17 березня 2026, 20:04
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді вже напрацьовують проєкт закону повоєнних виборів. Деякі зміни до організації волевиявлення надали у Центральній виборчій комісії. 

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів, що на тимчасово окупованих територіях потенційне голосування проводити не будуть і саме тому ЦВК готує відповідні зміни. За його словами, напрацьовується можливість вільно змінювати свою виборчу адресу і тимчасове місце голосування, без пред'явлення будь-яких документів на загальнонаціональних компаніях.

Для допуску до голосування достатньо буде підтвердження свого українського громадянства. Це, за словами Дубовика, дозволить громадянину вільно визначати місце голосування, а державним інституціям, як всередині країни, так і за кордоном, чітко розуміти, де хоче проголосувати громадянин, та створити для нього необхідні умови. 

“Нез'ясованими лишилась ситуація, де мають проголосувати особи, виборчі адреси яких заявлені на території держави-агресора Республіки Білорусь. Це поки що дискусійне питання”, — зазначили у ЦВК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання виборів в Україні обговорюють уже не один місяць. Президент України Володимир Зеленський запевняє, що готовий провести вибори, однак після завершення війни. При цьому доручив народним депутатам підготувати відповідний законопроєкт. 

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у лютому заявив, що розробити кістяк законопроєкту про проведення виборів планують протягом найближчих тижнів. 

При цьому в Раді наголосили, що вибори будуть після зупинки воєнних дій і після війни.




Джерело: https://t.me/novynylive/191119
