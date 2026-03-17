Українці голосуватимуть на виборах по-новому: у ЦВК анонсували про важливі зміни

У Верховній Раді вже напрацьовують проєкт закону повоєнних виборів. Деякі зміни до організації волевиявлення надали у Центральній виборчій комісії.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів, що на тимчасово окупованих територіях потенційне голосування проводити не будуть і саме тому ЦВК готує відповідні зміни. За його словами, напрацьовується можливість вільно змінювати свою виборчу адресу і тимчасове місце голосування, без пред'явлення будь-яких документів на загальнонаціональних компаніях.

Для допуску до голосування достатньо буде підтвердження свого українського громадянства. Це, за словами Дубовика, дозволить громадянину вільно визначати місце голосування, а державним інституціям, як всередині країни, так і за кордоном, чітко розуміти, де хоче проголосувати громадянин, та створити для нього необхідні умови.

“Нез'ясованими лишилась ситуація, де мають проголосувати особи, виборчі адреси яких заявлені на території держави-агресора Республіки Білорусь. Це поки що дискусійне питання”, — зазначили у ЦВК.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що готовий провести вибори, однак після завершення війни. При цьому доручив народним депутатам підготувати відповідний законопроєкт.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у лютому заявив, що розробити кістяк законопроєкту про проведення виборів планують протягом найближчих тижнів.

При цьому в Раді наголосили, що вибори будуть після зупинки воєнних дій і після війни.



