logo

BTC/USD

74537

ETH/USD

2340.16

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украинцы будут голосовать на выборах по-новому: в ЦИК анонсировали важные изменения
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы будут голосовать на выборах по-новому: в ЦИК анонсировали важные изменения

ЦИК готовит изменения, позволяющие ликвидировать привязку избирателя к месту официальной регистрации

17 марта 2026, 20:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде уже нарабатывают проект закона послевоенных выборов. Некоторые изменения в организацию волеизъявления были предоставлены в Центральной избирательной комиссии.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что на временно оккупированных территориях потенциального голосования проводить не будут и именно поэтому ЦИК готовит соответствующие изменения. По его словам, нарабатывается возможность свободно менять свой избирательный адрес и временное место голосования без предъявления каких-либо документов на общенациональных компаниях.

Для допуска к голосованию достаточно будет подтверждения своего украинского гражданства. Это, по словам Дубовика, позволит гражданину свободно определять место голосования, а государственным институтам как внутри страны, так и за рубежом четко понимать, где хочет проголосовать гражданин, и создать для него необходимые условия.

"Невыясненными осталась ситуация, где должны проголосовать лица, избирательные адреса которых заявлены на территории государства-агрессора Республики Беларусь. Это пока дискуссионный вопрос", — отметили в ЦИК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос выборов в Украине обсуждают уже не один месяц. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что готов провести выборы, но после завершения войны. При этом поручил народным депутатам подготовить соответствующий законопроект.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в феврале заявил, что разработать костяк законопроекта о проведении выборов планируется в ближайшие недели.

При этом в Раде подчеркнули, что выборы будут после остановки военных действий и после войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/191119
Теги:

Новости

Все новости