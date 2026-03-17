Украинцы будут голосовать на выборах по-новому: в ЦИК анонсировали важные изменения

В Верховной Раде уже нарабатывают проект закона послевоенных выборов. Некоторые изменения в организацию волеизъявления были предоставлены в Центральной избирательной комиссии.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что на временно оккупированных территориях потенциального голосования проводить не будут и именно поэтому ЦИК готовит соответствующие изменения. По его словам, нарабатывается возможность свободно менять свой избирательный адрес и временное место голосования без предъявления каких-либо документов на общенациональных компаниях.

Для допуска к голосованию достаточно будет подтверждения своего украинского гражданства. Это, по словам Дубовика, позволит гражданину свободно определять место голосования, а государственным институтам как внутри страны, так и за рубежом четко понимать, где хочет проголосовать гражданин, и создать для него необходимые условия.

"Невыясненными осталась ситуация, где должны проголосовать лица, избирательные адреса которых заявлены на территории государства-агрессора Республики Беларусь. Это пока дискуссионный вопрос", — отметили в ЦИК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос выборов в Украине обсуждают уже не один месяц. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что готов провести выборы, но после завершения войны. При этом поручил народным депутатам подготовить соответствующий законопроект.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в феврале заявил, что разработать костяк законопроекта о проведении выборов планируется в ближайшие недели.

При этом в Раде подчеркнули, что выборы будут после остановки военных действий и после войны.



