Нардепи готуються до виборів: у Раді вказали, коли відбудеться голосування

Питання виборів в Україні обговорюють уже не один місяць. Президент України Володимир Зеленський запевняє, що готовий провести вибори, однак після завершення війни. При цьому доручив народним депутатам підготувати відповідний законопроєкт.

Вибори. Ілюстративне фото

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що розробити кістяк законопроєкту про проведення виборів планують протягом найближчих тижнів. За його словами, сам факт роботи підгрупи — це велике просування по одній з обіцянок дорожній карті по демократії, по fundamentals. Україна, як пояснив політик, брала обіцянку фактично протягом цього року розробити законодавство про повоєнні вибори.

Народний депутат Олег Дунда, який входить у групу з розробки відповідного законодавства, розповів, що було проведено засідання, визначено графік роботи групи на лютий. Наступне засідання групи, за його словами, відбудеться наступного тижня.

За словами народного депутата, результатом роботи робочої групи буде скелет або концепт законопроєкту. Тобто не сам проєкт закону, а концепт документа, уточнив він.

“Тому найближчим часом, зважаючи на те, що хтось десь казав про те, що от зараз-зараз буде внесено законопроєкт до сесійної зали, нічого цього не буде. Спочатку концепт, потім напрацювання законопроєкту, і потім буде вже безпосередньо його розгляд. І по часу дуже важко сказати. Навіть якщо такий законопроєкт колись буде, невідомо коли, все одно вибори будуть після зупинки воєнних дій і після війни”, — пояснив політик.

За його словами, таку думку підтримують депутати усіх фракцій, які залучені і є частиною цієї робочої групи.

“Скоріше за все, це буде законопроєкт повоєнних виборів”, — підсумував політик.

