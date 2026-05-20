У Зеленского рассказали, когда состоятся выборы в Украине: есть одно условие

В Украине не стоит ожидать выборов в 2026 году, а запуск избирательного процесса возможен только после стабильного прекращения боевых действий. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, комментируя перспективы проведения президентских выборов в Украине в условиях войны.

Михаил Подоляк во время интервью "Апострофу" рассказал, когда в Украине могут пройти выборы. По его словам, выборы могут состояться весной 2027 года, но только при одном ключевом условии — устойчивом прекращении огня минимум на три месяца. Представитель ОП уточнил, что речь идет не о самом дне голосования, а о старте всех необходимых процедур для организации избирательного процесса.

"Я считаю, что это возможно только через три месяца после постоянного прекращения огня. Это возможно точно не весной и даже не осенью этого года… Но это только при системном давлении на Путина", — сказал Подоляк.

Подоляк также объяснил, почему, по его мнению, скорого завершения войны ждать не стоит. Он заявил, что российское руководство продолжает верить в возможность военного успеха и живет в собственной реальности. По его словам, Кремль рассматривает 2026 как "окно возможностей" для продолжения войны. По мнению Подоляка, именно поэтому Украина должна усиливать давление на Россию, в том числе из-за ударов по экспортноориентированным секторам экономики РФ.

